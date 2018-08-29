Экспорт лекарств из РФ за первые шесть месяцев года возрос на 11 процентов

Российские поставщики фармпродукции продали за первое полугодие 2018 года товара на 20,3 миллиарда рублей. сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.





Всего было продано 19 тысяч тонн товара, что в физическом выражении превышает на 11 процентов показатель аналогичного периода минувшего года. В рублевом эквиваленте он превышает восемь процентов, отмечает газета.

Отмечается, что наибольшее число фармпрепаратов поставлялось на Украину (3,6 миллиарда рублей). Далее следует Казахстан (3,1 миллиарда рублей) и Белоруссия (2,7 миллиарда).

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