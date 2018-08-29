Президент Эстонии пообщалась с жителями Нарвы на русском языке

Эстонский президент Керсти Кальюлайд посетила город Нарву и пообщалась с его жителями на русском языке.





Об этом в среду вечером сообщает Sputnik Эстония. Видеозапись встречи с жителями Нарвы президент Эстонии выложила на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, она обсудила с местными подростками их школьные дела, чем они увлекаются на досуге и другие темы. При этом глава государства признала, что эстонская школьная система не приспособлена для обучения русскоязычных детей.

Напомним: ранее пресс-служба канцелярии президента Эстонии сообщила, что глава государства какое-то время будет работать в Нарве – русскоязычном городе, расположенном на границе с Россией. Отмечалось, что таким образом Кальюлайд хочет продемонстрировать третьему по многочисленности населения городу страны, что в Нарве присутствует эстонское общество, что Эстония ценит Нарву.

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