Пентагон: Маневры «Восток — 2018» будут значительными, НАТО будет следить за ними

Предстоящие российские учения «Восток 2018» будут значительными, поэтому страны НАТО будут следить за ними соответственно их масштабу. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.





Как пишет агентство, Пэхон отметил, что каждое государство государство имеет право проводить военные учения в оборонительных целях.

Учения «Восток — 2018» пройдут 11-15 сентября. Они станут крупнейшим мероприятием по подготовке вооруженных сил. Маневры получили международный статус. На одном из этапов, помимо войск Восточного и Центрального военных округов, сил Северного флота, всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, самолетов дальней и военно-транспортной авиации, в них примут участие подразделения вооруженных сил Китая и Монголии.

Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что маневры такого масштаба не проводилось в России с 1981 года. По его словам, в них примут участие около 300 тысяч военных, более тысячи летательных аппаратов. Позднее представитель НАТО Дилан Уайт сообщил ТАСС, что военные атташе альянса приглашены наблюдать за учениями.

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