После жесткой посадки вертолета на Камчатке возбуждено уголовное дело

По факту жесткой посадки вертолета в Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.





В ведомстве напомнили, что 19 июля в Карагинском районе Ми-8 при полете получил повреждение хвоста. Находившиеся на борту воздушного судна десять человек и трое членов экипажа не пострадали.

Следователи выяснили, что вертолет при заходе е на посадку в районе реки Озерная экипаж вертолета допустил касание земли рулевым винтом, в результате чего произошло разрушение его хвостовой балки и рулевого винта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи при содействии сотрудников ФСБ выясняют обстоятельства произошедшего, а такэе оценивают действие экипажа.

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