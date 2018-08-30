СМИ: Дочери Порошенко не поступали в университеты Украины

Дочери президента Украины Петра Порошенко не поступили в украинские вузы.





В этом году 18-летние девушки-близнецы Евгения и Александра закончили британский Concord College, после чего вернулись на родину.

Журналисты издания Strana.ua попытались найти дочерей Порошенко в Единой государственной базе по вопросам образования, в которой можно узнать результаты экзаменов. Однако, фамилий дочерей украинского президента там не оказалось.

Накануне пресс-служба жены Порошенко пообещала опубликовать сведения о том, где будут учиться дочки. Публикации до сих пор не последовало.

Издание предполагает, что Евгения и Александра продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или во французском Европейском институте управления бизнесом (INSEAD), где ранее учился их старший брат Алексей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях