СМИ: Дочери Порошенко не поступали в университеты Украины

Дочери президента Украины Петра Порошенко не поступили в украинские вузы.
В этом году 18-летние девушки-близнецы Евгения и Александра закончили британский Concord College, после чего вернулись на родину.
Журналисты издания Strana.ua попытались найти дочерей Порошенко в Единой государственной базе по вопросам образования, в которой можно узнать результаты экзаменов. Однако, фамилий дочерей украинского президента там не оказалось.
Накануне пресс-служба жены Порошенко пообещала опубликовать сведения о том, где будут учиться дочки. Публикации до сих пор не последовало.
Издание предполагает, что Евгения и Александра продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или во французском Европейском институте управления бизнесом (INSEAD), где ранее учился их старший брат Алексей.
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