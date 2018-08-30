Трамп подписал указы, позволяющие обходить квоты на алюминий

Американский президент Дональд Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот на поставку в США стали.





В документе отмечается, что министр торговли США по согласованию с главами Госдепа, Минфина, Минобороны и других чиновников получает право выдавать квоты а поставку изделий из стали или алюминия по ряду позиций Гармонизированной тарифной сетки США.

Указы касаются поставок стали из Южной Кореи, Аргентины и Бразилии, а также алюминия из Аргентины. Такие поставки не будут облагаться пошлинами.

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