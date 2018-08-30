Потепление глубинных вод станет угрозой климату, считают ученые

Ученые из Йельского университета и Океанографического института в Вудс-Хоуле считают, что глобальное потепление таит в себе очередную опасность — это потепление глубинных вод.





По словам океанографов, под верхними слоями морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды. Эта вода в будущем может подняться к поверхности океана и ускорить процесс таяния полярных льдов.

За последние 30 лет количество тепла в наиболее прогретой слоях толщи воды в Арктике увеличилось вдвое. Ученые уверены, что эта проблема, словно бомба замедленного действия. В будущем она предоставит большие проблемы.

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