Госдеп призвал Россию не «кошмарить» судоходство в Керченском проливе

Госдепартамент США заявил, что Россия должна «прекратить кошмарить» международное судоходство в Керченском проливе и Азовском море.





В частности, в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт говорится, что Россия с апреля текущего года задержала несколько сотен коммерческих судов, направлявшихся в порты Украины, и остановила не менее 16 судов.



«Действия России мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также пример того, что Россия нарушает международные нормы», - подчеркнула Науэрт.



При этом она отметила, что США осуждают действия России в Керченском проливе и Азовском море и призывают ее «не кошмарить» международное судоходство в данном районе.





Напомним: ранее Украина не раз обвиняла Россию в том, что она блокирует заходы иностранных судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив, в результате чего судовладельцы несут потери. В ответ погрануправление ФСБ РФ в республике Крым заявляло, что проверка морских судов ведется строго в соответствии с международным морским правом и со стороны владельцев иностранных судов не поступало ни претензий, ни замечаний по этому поводу.

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