В Вашингтоне ждут «безопасного» поведения РФ на учениях в Средиземном море

Пентагон рассчитывает на «безопасное и профессиональное» поведение российских кораблей во время сентябрьских учений в Средиземном море.





Представитель Минобороны США Эрик Пэйхон сообщил РИА «Новости», что ведомстве знаю о предстоящих учениях. Он напомнил, что ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море, как и в других международных водах.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что российские корабли в Средиземном море будут вести себя безопасно для окружающих и профессионально в соответствии с международными нормами и практикой.

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