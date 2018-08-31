Роспотребнадзор стал в три раза чаще браковать импортные продукты

За последнее десятилетие Роспотребнадзор стал изымать в три раза больше некондиционных» импортных товаров, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Причиной данной тенденции стали установленные в России жесткие нормативы по безопасности пищевой продукции, отмечает газета. В частности, более жесткие нормативы касаются содержания антибиотиков, нитратов и гормонов роста.

Так, в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10 процентов от всего объема изъятого. В 2017 данный объем возрос до 35 процентов.

В 2018 объем забракованных иностранных продуктов остается высоким. В первом полугодии данный показатель в категории «молочная продукция» составил около шести процентов, в категории «рыба и рыбные продукты» - более 20.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях