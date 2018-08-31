Трамп: Действия Белого дома могут привести к краху Ирана

Действия администрации президента США Дональда Трампа могут привести к краху Ирана. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Bloomberg.

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Трамп отметил, что при его приходе в Белый дом вопрос заключался в том, когда иранская сторона возьмет власть на Ближнем Востоке. Теперь же вопрос состоит в том, смогут ли иранские власти «выжить».

По мнению президента США, ситуация вокруг Ирана серьезно изменилась за последние полтора года.

Десять дней назад Трамп заявил, что готов встретиться с главой Ирана Хасаном Рухани.

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