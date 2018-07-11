Ирина Шейк поделилась горячим фото

Ирина Шейк показала интимный снимок из фотосессии в Instagram.

Ирина Шейк взбудоражила сеть новым сексуальным фото: российская супермодель лежала в мелкой воде, прикрыв обнаженную грудь большими ракушками. Из одежды на звезде были только светлые трусы, которые едва виднелись на фотографии. Модель закрыла глаза и игриво приоткрыла рот, что придало пикантность черно-белому фото.





Стоит отметить, что Ирина Шейк имеет роскошную фигуру. На снимке видно, что молодая мама отнюдь не забывает про спортзал, потому что ее формы смотрятся идеально.

Это не единственное пикантное фото, которым поделилась Ирина Шейк. На другом снимке модель позирует со своими российскими коллегами – Натальей Водяновой и Натальей Полевщиковой.

telegraf.com.ua