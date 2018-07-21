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Олег Газманов приехал в Светлогорск и спел «Балтийский берег» на балконе гостиницы
Шоу-бизнес
2018-07-21
Опубликовал:
Олейник Виталий
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