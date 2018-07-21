Олег Газманов приехал в Светлогорск и спел «Балтийский берег» на балконе гостиницы
  • Шоу-бизнес
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Олег Газманов приехал в Светлогорск и спел «Балтийский берег» на балконе гостиницы


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