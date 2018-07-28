Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта
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  • Опубликовал: Олейник Виталий


Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта


Гарантия на обеспечение исполнения контракта является одним из востребованных видов банковских гарантий. Суть ее заключается в том, что банк-гарант обещает выплатить деньги заказчику, если поставщик нарушит условия договора. Такой банковский продукт позволяет компании-поставщику предоставлять обеспечение по исполнению своих обязательств, не изымая средства из оборота.


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Расчет банковской гарантии


На примере рассмотрим расчет банковской гарантии.


Государственный заказ – 20 млн. рублей. Необходимо БГ на сумму 5 млн. рублей. Продолжительность договора составляет 12 месяцев (1 год). Комиссия по БГ (берем средний процент) равна 5%.


Расчет банковской гарантии: 5 000 000*5%*1=250 000 рублей.




При заказе в 20 млн. рублей, БГ будет стоить 250 тыс. рублей. При заказе в несколько миллионов, цену БГ можно считать адекватной.


Компания выигрывает тендер и планирует заключить заказ на 15 млн. рублей. Сумма обеспечения установлена в размере 40% от стоимости контракта. Срок 3 года. Стандартно БГ принято заключать на срок контракта плюс 1 месяц. Ставка банка, выдавшего гарантию равна 4%.


Расчет банковской гарантии: 15 000 000*40%*4%*2=480 000 рублей.




При заказе 15 млн. рублей, обеспеченности 40%, БГ будет равна 480 тыс. рублей. Прибыль от заключенного контракта и затраты для получения обеспечения, не соизмеримо велика.




Таким образом, оформление банковской гарантии представляет собой доступный финансовый инструмент для малого и среднего бизнеса. Расчет банковской гарантии произведен примерно. На итоговую сумму оказывает влияние совокупность обстоятельств: финансовые возможности компании, срок деятельности на рынке, обеспеченность БГ залогом или депозитом, продолжительность государственного заказа и т.д.




Перечень банков выдающих банковские гарантии




Перечень банков г. Москва отвечающих установленный требованиям для выдачи банковских гарантий юридическим лицам.




Важно! С 1 июня 2018 года банк также должен иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже BB-(RU) – по версии Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА); ruBВ- – по версии Рейтингового агентства «Эксперт РА».




В этот перечень попадают только банки, которые могут предоставлять банковскую гарантию выполнения налоговых обязательств. Каждое из этих учреждений:


обладает банковской лицензией, выданной минимум на 5 лет


минимальный размер капитала банка должен составлять не менее 1 млрд. руб.


соответствие всем нормативам в период последнего полугодия перед назначением конкурса


должны отсутствовать признаки возможного банкротства (проведение любых мер, направленных в соответствии с законодательством о банкротстве, на сохранение возможности полноценной работы банка).


Кроме того, гарантия, выданная банком, должна сохранять свое действие не меньше 2 месяцев после окончания срока принятия заявок. Отсутствие гарантии банка из специального перечня ведет к неприятию заявки.




Перечень банков выдающих банковские гарантии


Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.06.2018


№ п/п




Наименование банка




Рег. №




1




АО ЮниКредит Банк




1




2




ПАО «Энергомашбанк»




52




3




ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»




53




4




ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»




65




5




АКБ «Энергобанк» (ПАО)




67




6




МОРСКОЙ БАНК (АО)




77




7




АО «БКС Банк»




101




8




АО АКБ «ЦентроКредит»




121




9




АО «РН Банк»




170




10




Банк МБСП (АО)




197




11




Прио-Внешторгбанк (ПАО)




212




12




ПАО АКБ «Урал ФД»




249




13




АО КБ «Хлынов»




254




14




АО «ГУТА-БАНК»




256




15




ООО «ХКФ Банк»




316




16




ПАО «БИНБАНК»




323




17




АО «АБ «РОССИЯ»




328




18




ООО Банк «Саратов»




330




19




Банк ГПБ (АО)




354




20




ООО Банк «Аверс»




415




21




ПАО КБ «УБРиР»




429




22




ПАО «Бест Эффортс Банк»




435




23




ПАО «Банк «Санкт-Петербург»




436




24




АО «Кубаньторгбанк»




478




25




АО «ТАТСОЦБАНК»




480




26




ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»




485




27




ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»




493




28




Банк «Первомайский» (ПАО)




518




29




АО Банк «Венец»




524




30




АО «Банк Акцепт»




567




31




АО АБ «Капитал»




575




32




АО БАНК «СНГБ»




588




33




АО «Великие Луки банк»




598




34




Банк ИПБ (АО)




600




35




АО «Алма Банк»




604




36




АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)




646




37




ПАО «Почта Банк»




650




38




ООО КБ «ГТ банк»




665




39


ПАО «НИКО-БАНК»




702




40




ОИКБ «Русь» (ООО)




704




41




ПАО «СКБ-банк»




705




42




ООО КБЭР «Банк Казани»




708




43




АО КБ «Ассоциация»


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732




44




ПАО «Курскпромбанк»




735




45




АО УКБ «Белгородсоцбанк»




760




46




«Банк Заречье» (АО)




817




47




ПАО «Дальневосточный банк»




843




48




ПАО «Норвик Банк»




902




49




ПАО «МИнБанк»




912




50




ПАО «Запсибкомбанк»




918




51




АО «НВКбанк»




931




52




ПАО «Совкомбанк»




963




53




ПАО «Евразийский банк»




969




54




Банк ВТБ (ПАО)




1000




55




АО ВКАБАНК




1027




56




ООО «Хакасский муниципальный банк»




1049




57




АО «БайкалИнвестБанк»




1067




58




АО Банк «ККБ»




1087




59




АО «Кузнецкбизнесбанк»




1158




60




ПАО «Плюс Банк»




1189




61




ПАО «Липецккомбанк»




1242




62




ПАО Ставропольпромстройбанк




1288




63




КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)




1307




64




АО «Собинбанк»




1317




65




АО «АЛЬФА-БАНК»




1326




66




АО «Солид Банк»




1329




67




Банк «Левобережный» (ПАО)




1343




68




ПАО УКБ «Новобанк»




1352




69




РНКБ Банк (ПАО)




1354




70




Банк «Снежинский» АО




1376




71




РОСКОМСНАББАНК (ПАО)




1398




72




БАНК «МНХБ» ПАО




1411




73




Банк «Возрождение» (ПАО)




1439




74




«УМ-Банк» ООО




1441




75




ООО КБ «Агросоюз»




1459




76




ПАО КБ «Восточный»




1460




77




ПАО АКБ «Связь-Банк»




1470




78




ПАО Сбербанк




1481




79




ПАО «РосДорБанк»




1573




80




«СДМ-Банк» (ПАО)




1637




81




Креди Агриколь КИБ АО




1680




82




Банкхаус Эрбе (АО)




1717




83




ПАО «БыстроБанк»




1745




84




АККСБ «КС БАНК» (ПАО)




1752




85




ООО «Русфинанс Банк»




1792




86




«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)




1810




87




ООО «Инбанк»




1829




88




АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)




1885




89




АКБ «Ланта-Банк» (АО)




1920




90




АО КБ «Модульбанк»




1927




91




ПАО «НБД-Банк»




1966




92




КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)




1968




93




АБ «Девон-Кредит» (ПАО)




1972




94




ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»




1978




95




«СИБСОЦБАНК» ООО




2015




96




ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»




2048




97




АО КБ «ФорБанк»




2063




98




АО АКБ «Алеф-Банк»




2119




99




«Сетелем Банк» ООО




2168




100




АКБ «НРБанк» (АО)




2170




101




АКБ «Форштадт» (АО)




2208




102




ПАО Банк «ФК Открытие»




2209




103




ТКБ БАНК ПАО




2210




104




АО «Банк Интеза»




2216




105




ПАО КБ «Центр-инвест»




2225




106




КИВИ Банк (АО)




2241




107




АО «Народный банк»




2249




108




АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)




2252




109




ПАО «МТС-Банк»




2268




110




ПАО РОСБАНК




2272




111




АО «Банк Русский Стандарт»




2289




112




АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)




2306




113




Банк СОЮЗ (АО)




2307




114




АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)




2309




115




АО АКБ «РУССОБАНК»




2313




116




АО АКБ «ГАЗБАНК»




2316




117




ООО КБ «ПЛАТИНА»




2347




118




Банк «ИТУРУП» (ООО)




2390




119




АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»




2402




120




АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)




2433




121




ПАО АКБ «Металлинвестбанк»




2440




122




ПАО «МЕТКОМБАНК»




2443




123




АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»




2494




124




ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО




2495




125




ООО «банк Раунд»




2506




126




АО «Тольяттихимбанк»




2507




127




КБ «Кубань Кредит» ООО




2518




128




КБ «МКБ» (ПАО)




2524




129




АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)




2529




130




ЭКСИ-Банк (АО)




2530




131




АО КБ «Пойдём!»




2534




132




АО АКБ «НОВИКОМБАНК»




2546




133




АО Банк «ПСКБ»




2551




134




АО КБ «Ситибанк»




2557




135




«ЗЕРБАНК (МОСКВА)» (АО)




2559




136




КБ «Гарант-Инвест» (АО)




2576




137




Банк «КУБ» (АО)




2584




138




ПАО «АКИБАНК»




2587




139




ПАО «АК БАРС» БАНК




2590




140




ООО КБ «Альба Альянс»




2593




141




АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО




2602




142




АО Банк «Объединенный капитал»




2611




143




АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»




2618




144




КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)




2629




145




АО «БАНК РЕАЛИСТ»




2646




146




ООО ПИР Банк




2655




147




АКБ «СЛАВИЯ» (АО)




2664




148




ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»




2672




149




АО «Тинькофф Банк»




2673




150




КБ «Крокус-Банк» (ООО)




2682




151




ООО «Банк БКФ»




2684




152




КБ «ЛОКО-Банк» (АО)




2707




153




«Северный Народный Банк» (ПАО)




2721




154




ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»




2733




155




АКБ «Держава» ПАО




2738




156




АО «БМ-Банк»




2748




157




АО «НК Банк»


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2755




158




АО «ТЭМБР-БАНК»




2764




159




АО «ОТП Банк»




2766




160




ОАО «ЮГ-Инвестбанк»




2772




161




ООО «АТБ» Банк




2776




162




АО МС Банк Рус




2789




163




АО РОСЭКСИМБАНК




2790




164




АО «Банк ФИНАМ»




2799




165




АКБ «Трансстройбанк» (АО)




2807




166




ПАО «БАНК СГБ»




2816




167




АО «БИНБАНК Диджитал»




2827




168




ООО КБ «СИНКО-БАНК»




2838




169




КБ «СИСТЕМА» ООО




2846




170




К2 Банк (АО)




2851




171




(АО «Банк «Агророс»)




2860




172




АО «ИШБАНК»




2867




173




ПАО АКБ «АВАНГАРД»




2879




174




АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»




2880




175




«Банк Кремлевский» ООО




2905




176




ООО КБ «АРЕСБАНК»




2914




177




ББР Банк (АО)




2929




178




АО «Эксперт Банк»




2949




179




ООО КБ «Славянский кредит»




2960




180




АО «УРАЛПРОМБАНК»




2964




181




АО «ГОРБАНК»




2982




182




КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)




2995




183




АО «Углеметбанк»




2997




184




ООО «Экспобанк»




2998




185




ПАО АКБ «Приморье»




3001




186




АО Банк «Развитие-Столица»




3013




187




АО «Нордеа Банк»




3016




188




АО «Гранд Инвест Банк»




3053




189




Джей энд Ти Банк (АО)




3061




190




ПАО «РГС Банк»




3073




191




«Нацинвестпромбанк» (АО)




3077




192




АО «РФК-банк»




3099




193




АО «НС Банк»




3124




194




АКБ «РосЕвроБанк» (АО)




3137




195




АО «Банк ЖилФинанс»




3138




196




ПАО «Банк «Екатеринбург»




3161




197




АО «МОСКОМБАНК»




3172




198




ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»




3173




199




АО КБ «ИС Банк»




3175




200




Эс-Би-Ай Банк ООО




3185




201




АО «Сити Инвест Банк»




3194




202




АО НОКССБАНК




3202




203




АО «СЭБ Банк»




3235




204




ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»




3236




205




ПАО БАНК «СИАБ»




3245




206




АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»




3247




207




ПАО «Промсвязьбанк»




3251




208




ПАО Банк ЗЕНИТ




3255




209




АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»




3266




210




АО «БАНК ОРЕНБУРГ»




3269




211




Банк «ВБРР» (АО)




3287




212




ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»




3290




213




АО «Райффайзенбанк»




3292




214




«Русьуниверсалбанк» (ООО)




3293




215




АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»




3300




216




Азия-Инвест Банк (АО)




3303




217




АО «Данске банк»




3307




218




АО «Кредит Европа Банк»




3311




219




МБО «ОРГБАНК» (ООО)




3312




220




ООО «Дойче Банк»




3328




221




ООО Банк «СКИБ»




3329




222




АО «Денизбанк Москва»




3330




223




АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»




3333




224




АО «Мидзухо Банк (Москва)»




3337




225




АО «КБ ДельтаКредит»




3338




226




АО «МСП Банк»




3340




227




КБ «МИА» (АО)




3344




228




АО «Россельхозбанк»




3349




229




КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)




3354




230




КБ «Москоммерцбанк» (АО)




3365




231




АО «СМП Банк»




3368




232




АО «Банк Финсервис»




3388




233




«Натиксис Банк АО»




3390




234




«Банк «МБА-МОСКВА» ООО




3395




235




АО «МБ Банк»




3396




236




КБ «ССтБ» (ООО)




3397




237




АО КБ «РУСНАРБАНК»




3403




238




«БНП ПАРИБА БАНК» АО




3407




239




КБ «РБА» (ООО)




3413




240




ООО «Унифондбанк»




3416




241




АО Банк «Национальный стандарт»




3421




242




АО «ТРОЙКА-Д БАНК»




3431




243




ООО «Первый Клиентский Банк»




3436




244




Банк НФК (АО)




3437




245




Банк «РЕСО Кредит» (АО)




3450




246




ООО «Морган Стэнли Банк»




3456




247




ООО «Ю Би Эс Банк»




3463




248




АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»




3465




249




НКО НКЦ (АО)




3466




250




АО КБ «ЮНИСТРИМ»




3467




251




АО «Тойота Банк»




3470




252




«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО




3473




253




АйСиБиСи Банк (АО)




3475




254




АО «Ури Банк»




3479




255




ООО «РАМ Банк»




3480




256




ООО «Банк ПСА Финанс РУС»




3481




257




«БМВ Банк» ООО




3482




258




ООО «Голдман Сакс Банк»




3490




259




КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)




3492




260




АО «СМБСР Банк»




3494




261




ООО «ЮМК банк»




3495




262




ООО «Фольксваген Банк РУС»




3500




263




ООО «Чайна Констракшн Банк»




3515




Примечание — Размер собственных средств (капитала) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) использован на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), — 01.04.2018.






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