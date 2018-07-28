Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта
Гарантия на обеспечение исполнения контракта является одним из востребованных видов банковских гарантий. Суть ее заключается в том, что банк-гарант обещает выплатить деньги заказчику, если поставщик нарушит условия договора. Такой банковский продукт позволяет компании-поставщику предоставлять обеспечение по исполнению своих обязательств, не изымая средства из оборота.
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Расчет банковской гарантии
На примере рассмотрим расчет банковской гарантии.
Государственный заказ – 20 млн. рублей. Необходимо БГ на сумму 5 млн. рублей. Продолжительность договора составляет 12 месяцев (1 год). Комиссия по БГ (берем средний процент) равна 5%.
Расчет банковской гарантии: 5 000 000*5%*1=250 000 рублей.
При заказе в 20 млн. рублей, БГ будет стоить 250 тыс. рублей. При заказе в несколько миллионов, цену БГ можно считать адекватной.
Компания выигрывает тендер и планирует заключить заказ на 15 млн. рублей. Сумма обеспечения установлена в размере 40% от стоимости контракта. Срок 3 года. Стандартно БГ принято заключать на срок контракта плюс 1 месяц. Ставка банка, выдавшего гарантию равна 4%.
Расчет банковской гарантии: 15 000 000*40%*4%*2=480 000 рублей.
При заказе 15 млн. рублей, обеспеченности 40%, БГ будет равна 480 тыс. рублей. Прибыль от заключенного контракта и затраты для получения обеспечения, не соизмеримо велика.
Таким образом, оформление банковской гарантии представляет собой доступный финансовый инструмент для малого и среднего бизнеса. Расчет банковской гарантии произведен примерно. На итоговую сумму оказывает влияние совокупность обстоятельств: финансовые возможности компании, срок деятельности на рынке, обеспеченность БГ залогом или депозитом, продолжительность государственного заказа и т.д.
Перечень банков выдающих банковские гарантии
Перечень банков г. Москва отвечающих установленный требованиям для выдачи банковских гарантий юридическим лицам.
Важно! С 1 июня 2018 года банк также должен иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже BB-(RU) – по версии Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА); ruBВ- – по версии Рейтингового агентства «Эксперт РА».
В этот перечень попадают только банки, которые могут предоставлять банковскую гарантию выполнения налоговых обязательств. Каждое из этих учреждений:
обладает банковской лицензией, выданной минимум на 5 лет
минимальный размер капитала банка должен составлять не менее 1 млрд. руб.
соответствие всем нормативам в период последнего полугодия перед назначением конкурса
должны отсутствовать признаки возможного банкротства (проведение любых мер, направленных в соответствии с законодательством о банкротстве, на сохранение возможности полноценной работы банка).
Кроме того, гарантия, выданная банком, должна сохранять свое действие не меньше 2 месяцев после окончания срока принятия заявок. Отсутствие гарантии банка из специального перечня ведет к неприятию заявки.
Перечень банков выдающих банковские гарантии
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.06.2018
№ п/п
Наименование банка
Рег. №
1
АО ЮниКредит Банк
1
2
ПАО «Энергомашбанк»
52
3
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
53
4
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
65
5
АКБ «Энергобанк» (ПАО)
67
6
МОРСКОЙ БАНК (АО)
77
7
АО «БКС Банк»
101
8
АО АКБ «ЦентроКредит»
121
9
АО «РН Банк»
170
10
Банк МБСП (АО)
197
11
Прио-Внешторгбанк (ПАО)
212
12
ПАО АКБ «Урал ФД»
249
13
АО КБ «Хлынов»
254
14
АО «ГУТА-БАНК»
256
15
ООО «ХКФ Банк»
316
16
ПАО «БИНБАНК»
323
17
АО «АБ «РОССИЯ»
328
18
ООО Банк «Саратов»
330
19
Банк ГПБ (АО)
354
20
ООО Банк «Аверс»
415
21
ПАО КБ «УБРиР»
429
22
ПАО «Бест Эффортс Банк»
435
23
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
436
24
АО «Кубаньторгбанк»
478
25
АО «ТАТСОЦБАНК»
480
26
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
485
27
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
493
28
Банк «Первомайский» (ПАО)
518
29
АО Банк «Венец»
524
30
АО «Банк Акцепт»
567
31
АО АБ «Капитал»
575
32
АО БАНК «СНГБ»
588
33
АО «Великие Луки банк»
598
34
Банк ИПБ (АО)
600
35
АО «Алма Банк»
604
36
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
646
37
ПАО «Почта Банк»
650
38
ООО КБ «ГТ банк»
665
39
ПАО «НИКО-БАНК»
702
40
ОИКБ «Русь» (ООО)
704
41
ПАО «СКБ-банк»
705
42
ООО КБЭР «Банк Казани»
708
43
АО КБ «Ассоциация»
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732
44
ПАО «Курскпромбанк»
735
45
АО УКБ «Белгородсоцбанк»
760
46
«Банк Заречье» (АО)
817
47
ПАО «Дальневосточный банк»
843
48
ПАО «Норвик Банк»
902
49
ПАО «МИнБанк»
912
50
ПАО «Запсибкомбанк»
918
51
АО «НВКбанк»
931
52
ПАО «Совкомбанк»
963
53
ПАО «Евразийский банк»
969
54
Банк ВТБ (ПАО)
1000
55
АО ВКАБАНК
1027
56
ООО «Хакасский муниципальный банк»
1049
57
АО «БайкалИнвестБанк»
1067
58
АО Банк «ККБ»
1087
59
АО «Кузнецкбизнесбанк»
1158
60
ПАО «Плюс Банк»
1189
61
ПАО «Липецккомбанк»
1242
62
ПАО Ставропольпромстройбанк
1288
63
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
1307
64
АО «Собинбанк»
1317
65
АО «АЛЬФА-БАНК»
1326
66
АО «Солид Банк»
1329
67
Банк «Левобережный» (ПАО)
1343
68
ПАО УКБ «Новобанк»
1352
69
РНКБ Банк (ПАО)
1354
70
Банк «Снежинский» АО
1376
71
РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
1398
72
БАНК «МНХБ» ПАО
1411
73
Банк «Возрождение» (ПАО)
1439
74
«УМ-Банк» ООО
1441
75
ООО КБ «Агросоюз»
1459
76
ПАО КБ «Восточный»
1460
77
ПАО АКБ «Связь-Банк»
1470
78
ПАО Сбербанк
1481
79
ПАО «РосДорБанк»
1573
80
«СДМ-Банк» (ПАО)
1637
81
Креди Агриколь КИБ АО
1680
82
Банкхаус Эрбе (АО)
1717
83
ПАО «БыстроБанк»
1745
84
АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
1752
85
ООО «Русфинанс Банк»
1792
86
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
1810
87
ООО «Инбанк»
1829
88
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
1885
89
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
1920
90
АО КБ «Модульбанк»
1927
91
ПАО «НБД-Банк»
1966
92
КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
1968
93
АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
1972
94
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1978
95
«СИБСОЦБАНК» ООО
2015
96
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
2048
97
АО КБ «ФорБанк»
2063
98
АО АКБ «Алеф-Банк»
2119
99
«Сетелем Банк» ООО
2168
100
АКБ «НРБанк» (АО)
2170
101
АКБ «Форштадт» (АО)
2208
102
ПАО Банк «ФК Открытие»
2209
103
ТКБ БАНК ПАО
2210
104
АО «Банк Интеза»
2216
105
ПАО КБ «Центр-инвест»
2225
106
КИВИ Банк (АО)
2241
107
АО «Народный банк»
2249
108
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
2252
109
ПАО «МТС-Банк»
2268
110
ПАО РОСБАНК
2272
111
АО «Банк Русский Стандарт»
2289
112
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2306
113
Банк СОЮЗ (АО)
2307
114
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
2309
115
АО АКБ «РУССОБАНК»
2313
116
АО АКБ «ГАЗБАНК»
2316
117
ООО КБ «ПЛАТИНА»
2347
118
Банк «ИТУРУП» (ООО)
2390
119
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
2402
120
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
2433
121
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
2440
122
ПАО «МЕТКОМБАНК»
2443
123
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
2494
124
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
2495
125
ООО «банк Раунд»
2506
126
АО «Тольяттихимбанк»
2507
127
КБ «Кубань Кредит» ООО
2518
128
КБ «МКБ» (ПАО)
2524
129
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)
2529
130
ЭКСИ-Банк (АО)
2530
131
АО КБ «Пойдём!»
2534
132
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
2546
133
АО Банк «ПСКБ»
2551
134
АО КБ «Ситибанк»
2557
135
«ЗЕРБАНК (МОСКВА)» (АО)
2559
136
КБ «Гарант-Инвест» (АО)
2576
137
Банк «КУБ» (АО)
2584
138
ПАО «АКИБАНК»
2587
139
ПАО «АК БАРС» БАНК
2590
140
ООО КБ «Альба Альянс»
2593
141
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
2602
142
АО Банк «Объединенный капитал»
2611
143
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
2618
144
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
2629
145
АО «БАНК РЕАЛИСТ»
2646
146
ООО ПИР Банк
2655
147
АКБ «СЛАВИЯ» (АО)
2664
148
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»
2672
149
АО «Тинькофф Банк»
2673
150
КБ «Крокус-Банк» (ООО)
2682
151
ООО «Банк БКФ»
2684
152
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
2707
153
«Северный Народный Банк» (ПАО)
2721
154
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
2733
155
АКБ «Держава» ПАО
2738
156
АО «БМ-Банк»
2748
157
АО «НК Банк»
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2755
158
АО «ТЭМБР-БАНК»
2764
159
АО «ОТП Банк»
2766
160
ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
2772
161
ООО «АТБ» Банк
2776
162
АО МС Банк Рус
2789
163
АО РОСЭКСИМБАНК
2790
164
АО «Банк ФИНАМ»
2799
165
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
2807
166
ПАО «БАНК СГБ»
2816
167
АО «БИНБАНК Диджитал»
2827
168
ООО КБ «СИНКО-БАНК»
2838
169
КБ «СИСТЕМА» ООО
2846
170
К2 Банк (АО)
2851
171
(АО «Банк «Агророс»)
2860
172
АО «ИШБАНК»
2867
173
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
2879
174
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
2880
175
«Банк Кремлевский» ООО
2905
176
ООО КБ «АРЕСБАНК»
2914
177
ББР Банк (АО)
2929
178
АО «Эксперт Банк»
2949
179
ООО КБ «Славянский кредит»
2960
180
АО «УРАЛПРОМБАНК»
2964
181
АО «ГОРБАНК»
2982
182
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
2995
183
АО «Углеметбанк»
2997
184
ООО «Экспобанк»
2998
185
ПАО АКБ «Приморье»
3001
186
АО Банк «Развитие-Столица»
3013
187
АО «Нордеа Банк»
3016
188
АО «Гранд Инвест Банк»
3053
189
Джей энд Ти Банк (АО)
3061
190
ПАО «РГС Банк»
3073
191
«Нацинвестпромбанк» (АО)
3077
192
АО «РФК-банк»
3099
193
АО «НС Банк»
3124
194
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
3137
195
АО «Банк ЖилФинанс»
3138
196
ПАО «Банк «Екатеринбург»
3161
197
АО «МОСКОМБАНК»
3172
198
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
3173
199
АО КБ «ИС Банк»
3175
200
Эс-Би-Ай Банк ООО
3185
201
АО «Сити Инвест Банк»
3194
202
АО НОКССБАНК
3202
203
АО «СЭБ Банк»
3235
204
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
3236
205
ПАО БАНК «СИАБ»
3245
206
АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
3247
207
ПАО «Промсвязьбанк»
3251
208
ПАО Банк ЗЕНИТ
3255
209
АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
3266
210
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
3269
211
Банк «ВБРР» (АО)
3287
212
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
3290
213
АО «Райффайзенбанк»
3292
214
«Русьуниверсалбанк» (ООО)
3293
215
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
3300
216
Азия-Инвест Банк (АО)
3303
217
АО «Данске банк»
3307
218
АО «Кредит Европа Банк»
3311
219
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
3312
220
ООО «Дойче Банк»
3328
221
ООО Банк «СКИБ»
3329
222
АО «Денизбанк Москва»
3330
223
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
3333
224
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
3337
225
АО «КБ ДельтаКредит»
3338
226
АО «МСП Банк»
3340
227
КБ «МИА» (АО)
3344
228
АО «Россельхозбанк»
3349
229
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
3354
230
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
3365
231
АО «СМП Банк»
3368
232
АО «Банк Финсервис»
3388
233
«Натиксис Банк АО»
3390
234
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
3395
235
АО «МБ Банк»
3396
236
КБ «ССтБ» (ООО)
3397
237
АО КБ «РУСНАРБАНК»
3403
238
«БНП ПАРИБА БАНК» АО
3407
239
КБ «РБА» (ООО)
3413
240
ООО «Унифондбанк»
3416
241
АО Банк «Национальный стандарт»
3421
242
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
3431
243
ООО «Первый Клиентский Банк»
3436
244
Банк НФК (АО)
3437
245
Банк «РЕСО Кредит» (АО)
3450
246
ООО «Морган Стэнли Банк»
3456
247
ООО «Ю Би Эс Банк»
3463
248
АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
3465
249
НКО НКЦ (АО)
3466
250
АО КБ «ЮНИСТРИМ»
3467
251
АО «Тойота Банк»
3470
252
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
3473
253
АйСиБиСи Банк (АО)
3475
254
АО «Ури Банк»
3479
255
ООО «РАМ Банк»
3480
256
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
3481
257
«БМВ Банк» ООО
3482
258
ООО «Голдман Сакс Банк»
3490
259
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
3492
260
АО «СМБСР Банк»
3494
261
ООО «ЮМК банк»
3495
262
ООО «Фольксваген Банк РУС»
3500
263
ООО «Чайна Констракшн Банк»
3515
Примечание — Размер собственных средств (капитала) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) использован на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), — 01.04.2018.
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