Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта



Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта

Гарантия на обеспечение исполнения контракта является одним из востребованных видов банковских гарантий. Суть ее заключается в том, что банк-гарант обещает выплатить деньги заказчику, если поставщик нарушит условия договора. Такой банковский продукт позволяет компании-поставщику предоставлять обеспечение по исполнению своих обязательств, не изымая средства из оборота.

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Расчет банковской гарантии

На примере рассмотрим расчет банковской гарантии.

Государственный заказ – 20 млн. рублей. Необходимо БГ на сумму 5 млн. рублей. Продолжительность договора составляет 12 месяцев (1 год). Комиссия по БГ (берем средний процент) равна 5%.

Расчет банковской гарантии: 5 000 000*5%*1=250 000 рублей.





При заказе в 20 млн. рублей, БГ будет стоить 250 тыс. рублей. При заказе в несколько миллионов, цену БГ можно считать адекватной.

Компания выигрывает тендер и планирует заключить заказ на 15 млн. рублей. Сумма обеспечения установлена в размере 40% от стоимости контракта. Срок 3 года. Стандартно БГ принято заключать на срок контракта плюс 1 месяц. Ставка банка, выдавшего гарантию равна 4%.

Расчет банковской гарантии: 15 000 000*40%*4%*2=480 000 рублей.





При заказе 15 млн. рублей, обеспеченности 40%, БГ будет равна 480 тыс. рублей. Прибыль от заключенного контракта и затраты для получения обеспечения, не соизмеримо велика.





Таким образом, оформление банковской гарантии представляет собой доступный финансовый инструмент для малого и среднего бизнеса. Расчет банковской гарантии произведен примерно. На итоговую сумму оказывает влияние совокупность обстоятельств: финансовые возможности компании, срок деятельности на рынке, обеспеченность БГ залогом или депозитом, продолжительность государственного заказа и т.д.





Перечень банков выдающих банковские гарантии





Перечень банков г. Москва отвечающих установленный требованиям для выдачи банковских гарантий юридическим лицам.





Важно! С 1 июня 2018 года банк также должен иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже BB-(RU) – по версии Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА); ruBВ- – по версии Рейтингового агентства «Эксперт РА».





В этот перечень попадают только банки, которые могут предоставлять банковскую гарантию выполнения налоговых обязательств. Каждое из этих учреждений:

обладает банковской лицензией, выданной минимум на 5 лет

минимальный размер капитала банка должен составлять не менее 1 млрд. руб.

соответствие всем нормативам в период последнего полугодия перед назначением конкурса

должны отсутствовать признаки возможного банкротства (проведение любых мер, направленных в соответствии с законодательством о банкротстве, на сохранение возможности полноценной работы банка).

Кроме того, гарантия, выданная банком, должна сохранять свое действие не меньше 2 месяцев после окончания срока принятия заявок. Отсутствие гарантии банка из специального перечня ведет к неприятию заявки.





Перечень банков выдающих банковские гарантии

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.06.2018

№ п/п





Наименование банка





Рег. №





1





АО ЮниКредит Банк





1





2





ПАО «Энергомашбанк»





52





3





ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»





53





4





ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»





65





5





АКБ «Энергобанк» (ПАО)





67





6





МОРСКОЙ БАНК (АО)





77





7





АО «БКС Банк»





101





8





АО АКБ «ЦентроКредит»





121





9





АО «РН Банк»





170





10





Банк МБСП (АО)





197





11





Прио-Внешторгбанк (ПАО)





212





12





ПАО АКБ «Урал ФД»





249





13





АО КБ «Хлынов»





254





14





АО «ГУТА-БАНК»





256





15





ООО «ХКФ Банк»





316





16





ПАО «БИНБАНК»





323





17





АО «АБ «РОССИЯ»





328





18





ООО Банк «Саратов»





330





19





Банк ГПБ (АО)





354





20





ООО Банк «Аверс»





415





21





ПАО КБ «УБРиР»





429





22





ПАО «Бест Эффортс Банк»





435





23





ПАО «Банк «Санкт-Петербург»





436





24





АО «Кубаньторгбанк»





478





25





АО «ТАТСОЦБАНК»





480





26





ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»





485





27





ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»





493





28





Банк «Первомайский» (ПАО)





518





29





АО Банк «Венец»





524





30





АО «Банк Акцепт»





567





31





АО АБ «Капитал»





575





32





АО БАНК «СНГБ»





588





33





АО «Великие Луки банк»





598





34





Банк ИПБ (АО)





600





35





АО «Алма Банк»





604





36





АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)





646





37





ПАО «Почта Банк»





650





38





ООО КБ «ГТ банк»





665





39

ПАО «НИКО-БАНК»





702





40





ОИКБ «Русь» (ООО)





704





41





ПАО «СКБ-банк»





705





42





ООО КБЭР «Банк Казани»





708





43





АО КБ «Ассоциация»

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732





44





ПАО «Курскпромбанк»





735





45





АО УКБ «Белгородсоцбанк»





760





46





«Банк Заречье» (АО)





817





47





ПАО «Дальневосточный банк»





843





48





ПАО «Норвик Банк»





902





49





ПАО «МИнБанк»





912





50





ПАО «Запсибкомбанк»





918





51





АО «НВКбанк»





931





52





ПАО «Совкомбанк»





963





53





ПАО «Евразийский банк»





969





54





Банк ВТБ (ПАО)





1000





55





АО ВКАБАНК





1027





56





ООО «Хакасский муниципальный банк»





1049





57





АО «БайкалИнвестБанк»





1067





58





АО Банк «ККБ»





1087





59





АО «Кузнецкбизнесбанк»





1158





60





ПАО «Плюс Банк»





1189





61





ПАО «Липецккомбанк»





1242





62





ПАО Ставропольпромстройбанк





1288





63





КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)





1307





64





АО «Собинбанк»





1317





65





АО «АЛЬФА-БАНК»





1326





66





АО «Солид Банк»





1329





67





Банк «Левобережный» (ПАО)





1343





68





ПАО УКБ «Новобанк»





1352





69





РНКБ Банк (ПАО)





1354





70





Банк «Снежинский» АО





1376





71





РОСКОМСНАББАНК (ПАО)





1398





72





БАНК «МНХБ» ПАО





1411





73





Банк «Возрождение» (ПАО)





1439





74





«УМ-Банк» ООО





1441





75





ООО КБ «Агросоюз»





1459





76





ПАО КБ «Восточный»





1460





77





ПАО АКБ «Связь-Банк»





1470





78





ПАО Сбербанк





1481





79





ПАО «РосДорБанк»





1573





80





«СДМ-Банк» (ПАО)





1637





81





Креди Агриколь КИБ АО





1680





82





Банкхаус Эрбе (АО)





1717





83





ПАО «БыстроБанк»





1745





84





АККСБ «КС БАНК» (ПАО)





1752





85





ООО «Русфинанс Банк»





1792





86





«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)





1810





87





ООО «Инбанк»





1829





88





АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)





1885





89





АКБ «Ланта-Банк» (АО)





1920





90





АО КБ «Модульбанк»





1927





91





ПАО «НБД-Банк»





1966





92





КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)





1968





93





АБ «Девон-Кредит» (ПАО)





1972





94





ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»





1978





95





«СИБСОЦБАНК» ООО





2015





96





ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»





2048





97





АО КБ «ФорБанк»





2063





98





АО АКБ «Алеф-Банк»





2119





99





«Сетелем Банк» ООО





2168





100





АКБ «НРБанк» (АО)





2170





101





АКБ «Форштадт» (АО)





2208





102





ПАО Банк «ФК Открытие»





2209





103





ТКБ БАНК ПАО





2210





104





АО «Банк Интеза»





2216





105





ПАО КБ «Центр-инвест»





2225





106





КИВИ Банк (АО)





2241





107





АО «Народный банк»





2249





108





АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)





2252





109





ПАО «МТС-Банк»





2268





110





ПАО РОСБАНК





2272





111





АО «Банк Русский Стандарт»





2289





112





АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)





2306





113





Банк СОЮЗ (АО)





2307





114





АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)





2309





115





АО АКБ «РУССОБАНК»





2313





116





АО АКБ «ГАЗБАНК»





2316





117





ООО КБ «ПЛАТИНА»





2347





118





Банк «ИТУРУП» (ООО)





2390





119





АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»





2402





120





АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)





2433





121





ПАО АКБ «Металлинвестбанк»





2440





122





ПАО «МЕТКОМБАНК»





2443





123





АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»





2494





124





ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО





2495





125





ООО «банк Раунд»





2506





126





АО «Тольяттихимбанк»





2507





127





КБ «Кубань Кредит» ООО





2518





128





КБ «МКБ» (ПАО)





2524





129





АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)





2529





130





ЭКСИ-Банк (АО)





2530





131





АО КБ «Пойдём!»





2534





132





АО АКБ «НОВИКОМБАНК»





2546





133





АО Банк «ПСКБ»





2551





134





АО КБ «Ситибанк»





2557





135





«ЗЕРБАНК (МОСКВА)» (АО)





2559





136





КБ «Гарант-Инвест» (АО)





2576





137





Банк «КУБ» (АО)





2584





138





ПАО «АКИБАНК»





2587





139





ПАО «АК БАРС» БАНК





2590





140





ООО КБ «Альба Альянс»





2593





141





АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО





2602





142





АО Банк «Объединенный капитал»





2611





143





АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»





2618





144





КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)





2629





145





АО «БАНК РЕАЛИСТ»





2646





146





ООО ПИР Банк





2655





147





АКБ «СЛАВИЯ» (АО)





2664





148





ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»





2672





149





АО «Тинькофф Банк»





2673





150





КБ «Крокус-Банк» (ООО)





2682





151





ООО «Банк БКФ»





2684





152





КБ «ЛОКО-Банк» (АО)





2707





153





«Северный Народный Банк» (ПАО)





2721





154





ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»





2733





155





АКБ «Держава» ПАО





2738





156





АО «БМ-Банк»





2748





157





АО «НК Банк»

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2755





158





АО «ТЭМБР-БАНК»





2764





159





АО «ОТП Банк»





2766





160





ОАО «ЮГ-Инвестбанк»





2772





161





ООО «АТБ» Банк





2776





162





АО МС Банк Рус





2789





163





АО РОСЭКСИМБАНК





2790





164





АО «Банк ФИНАМ»





2799





165





АКБ «Трансстройбанк» (АО)





2807





166





ПАО «БАНК СГБ»





2816





167





АО «БИНБАНК Диджитал»





2827





168





ООО КБ «СИНКО-БАНК»





2838





169





КБ «СИСТЕМА» ООО





2846





170





К2 Банк (АО)





2851





171





(АО «Банк «Агророс»)





2860





172





АО «ИШБАНК»





2867





173





ПАО АКБ «АВАНГАРД»





2879





174





АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»





2880





175





«Банк Кремлевский» ООО





2905





176





ООО КБ «АРЕСБАНК»





2914





177





ББР Банк (АО)





2929





178





АО «Эксперт Банк»





2949





179





ООО КБ «Славянский кредит»





2960





180





АО «УРАЛПРОМБАНК»





2964





181





АО «ГОРБАНК»





2982





182





КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)





2995





183





АО «Углеметбанк»





2997





184





ООО «Экспобанк»





2998





185





ПАО АКБ «Приморье»





3001





186





АО Банк «Развитие-Столица»





3013





187





АО «Нордеа Банк»





3016





188





АО «Гранд Инвест Банк»





3053





189





Джей энд Ти Банк (АО)





3061





190





ПАО «РГС Банк»





3073





191





«Нацинвестпромбанк» (АО)





3077





192





АО «РФК-банк»





3099





193





АО «НС Банк»





3124





194





АКБ «РосЕвроБанк» (АО)





3137





195





АО «Банк ЖилФинанс»





3138





196





ПАО «Банк «Екатеринбург»





3161





197





АО «МОСКОМБАНК»





3172





198





ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»





3173





199





АО КБ «ИС Банк»





3175





200





Эс-Би-Ай Банк ООО





3185





201





АО «Сити Инвест Банк»





3194





202





АО НОКССБАНК





3202





203





АО «СЭБ Банк»





3235





204





ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»





3236





205





ПАО БАНК «СИАБ»





3245





206





АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»





3247





207





ПАО «Промсвязьбанк»





3251





208





ПАО Банк ЗЕНИТ





3255





209





АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»





3266





210





АО «БАНК ОРЕНБУРГ»





3269





211





Банк «ВБРР» (АО)





3287





212





ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»





3290





213





АО «Райффайзенбанк»





3292





214





«Русьуниверсалбанк» (ООО)





3293





215





АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»





3300





216





Азия-Инвест Банк (АО)





3303





217





АО «Данске банк»





3307





218





АО «Кредит Европа Банк»





3311





219





МБО «ОРГБАНК» (ООО)





3312





220





ООО «Дойче Банк»





3328





221





ООО Банк «СКИБ»





3329





222





АО «Денизбанк Москва»





3330





223





АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»





3333





224





АО «Мидзухо Банк (Москва)»





3337





225





АО «КБ ДельтаКредит»





3338





226





АО «МСП Банк»





3340





227





КБ «МИА» (АО)





3344





228





АО «Россельхозбанк»





3349





229





КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)





3354





230





КБ «Москоммерцбанк» (АО)





3365





231





АО «СМП Банк»





3368





232





АО «Банк Финсервис»





3388





233





«Натиксис Банк АО»





3390





234





«Банк «МБА-МОСКВА» ООО





3395





235





АО «МБ Банк»





3396





236





КБ «ССтБ» (ООО)





3397





237





АО КБ «РУСНАРБАНК»





3403





238





«БНП ПАРИБА БАНК» АО





3407





239





КБ «РБА» (ООО)





3413





240





ООО «Унифондбанк»





3416





241





АО Банк «Национальный стандарт»





3421





242





АО «ТРОЙКА-Д БАНК»





3431





243





ООО «Первый Клиентский Банк»





3436





244





Банк НФК (АО)





3437





245





Банк «РЕСО Кредит» (АО)





3450





246





ООО «Морган Стэнли Банк»





3456





247





ООО «Ю Би Эс Банк»





3463





248





АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»





3465





249





НКО НКЦ (АО)





3466





250





АО КБ «ЮНИСТРИМ»





3467





251





АО «Тойота Банк»





3470





252





«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО





3473





253





АйСиБиСи Банк (АО)





3475





254





АО «Ури Банк»





3479





255





ООО «РАМ Банк»





3480





256





ООО «Банк ПСА Финанс РУС»





3481





257





«БМВ Банк» ООО





3482





258





ООО «Голдман Сакс Банк»





3490





259





КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)





3492





260





АО «СМБСР Банк»





3494





261





ООО «ЮМК банк»





3495





262





ООО «Фольксваген Банк РУС»





3500





263





ООО «Чайна Констракшн Банк»





3515





Примечание — Размер собственных средств (капитала) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) использован на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), — 01.04.2018.







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