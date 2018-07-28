Праздники в декабре 2018 года в России



Праздники в декабре 2018 года в России

В декабре в России отмечается 92 праздника из них 24 международных и 24 профессиональных. Список праздников декабря подскажет о знаменательных событиях месяца, памятных датах, профессиональных днях представителей различных сфер деятельности.

Бесплатные экскурсии по Москве 2018 расписание

вт

12 декабря

День Конституции РФ (25 лет)

ср

13 декабря

День Cвятого апостола Андрея Первозванного

чт

15 декабря

Международный день чая

День памяти журналистов, погибших при исполнении

День риэлтора

сб

17 декабря

День ракетных войск стратегического назначения (23 года)

День защиты прав «секс-работниц» от насилия и жестокости (17 лет)

День Святой Варвары

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы

пн

18 декабря

Международный день мигранта (18 лет)

День подразделений собственной безопасности ОВД РФ (23 года)

День работников органов ЗАГС (101 год)

Указ об учреждении губерний (310 лет)

вт

19 декабря

День Святого Николая Чудотворца

Международный день помощи бедным

День снабженца

День военной контрразведки РФ

ср

20 декабря

День работника органов государственной и национальной безопасности РФ (ФСБ) (23 года)

Международный день солидарности людей (12 лет)

День преподобного Нила Столобенского

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

чт

22 декабря

День энергетика

День образования Пенсионного фонда РФ (28 лет)

День иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

сб

23 декабря

Международный день сноубординга (11 лет)

День дальней авиации ВВС России (19 лет)

День Святого епископа Иоасафа

вс

24 декабря

День взятия турецкой крепости Измаил (228 лет)

пн

25 декабря

Католическое Рождество

День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского

Окончательный распад Советского Союза (27 лет)

вт

27 декабря

День спасателя РФ

чт

28 декабря

День невинных младенцев

Международный день кино

пт

29 декабря

День Памяти Пророка Аггея

сб

30 декабря

День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила

вс

31 декабря

С наступающим Новым Годом!

пн

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