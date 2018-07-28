Референдум против повышения пенсионного возраста



Референдум против повышения пенсионного возраста

Референдум против повышения пенсионного возраста в 2018 году. Где проголосовать? Референдум по пенсионной реформе. Последние новости на сегодня, 28.07.2018.

Подавляющее большинство региональных парламентов, где заседает подавляющее большинство «Единороссов» одобрили повышение пенсионного возраста и рекомендовали Госдуме законопроект о пенсионной реформе принять в таком виде, в котором он существует. Это означает, что «народ одобрил». И доказать теперь, что люди против можно только референдумом!

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Во-вторых, даже по официальным данным сегодня 40% мужчин не доживают до 65 лет, а среди женщин этот показатель составляет более 20%. Но их пенсионные накопления не переходят в собственность наследников, а остаются в «общем котле» Пенсионного фонда и используются по его усмотрению. Из этого следует, что чем больше людей у нас не доживёт до пенсии, тем это выгоднее Пенсионному фонду?





В-третьих, нам говорят, что резервы роста Пенсионного фонда исчерпаны. И это ложь. Известно, что в России – регрессивная шкала отчислений в Пенсионный фонд. При зарплате менее 85 тыс. руб. в месяц – 22%, (таких работников у нас 95 %). С суммы свыше предельной базы взнос вдвое меньше – 10 %. Переход к плоской шкале даст дополнительно прирост более 600 млрд. руб. отчислений в Пенсионный фонд. Но все предложения КПРФ об этом переходе отклоняются депутатами правящей партии «Единая Россия», поскольку это, дескать, загонит в тень высокооплачиваемых граждан. Но, простите, кого? Руководство Газпрома, Роснефти, Сбербанка? Депутатов Госдумы? Администрацию Президента, правительства РФ? Это что, они будут получать зарплату в конвертах?





Петиция против повышения пенсионного возраста в РФ

Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве





Далее, по официальны данным у нас в стране около 77 миллионов трудоспособного населения, однако регулярные поступления в Пенсионный фонд поступают только от 43,5 млн. работников. По оценкам экспертов теневой фонд оплаты труда составляет около 10 трлн. руб. в год, в результате в Пенсионный фонд не поступает около 2,2 трлн. руб. Первопричина этого в том, что работодатели в массовом порядке не желают оформлять работников официально. Люди, не имея реальных прав на забастовку, самозащиту и создание профсоюза, независимого от работодателя, под угрозой безработицы вынуждены работать в теневом секторе экономики, при этом не отчисляют ни рубля в Пенсионный фонд. Но правительство, вместо того, чтобы создать условия для выхода людей из теневого сектора, решило, фактически, наказать тех, кто работает официально и выплачивает все отчисления, предлагая им до выхода на пенсию работать еще 5 лет для мужчин и 8 лет для женщин.

Кроме того, при средней пенсии 13,6 тыс. руб. у того, кто не выйдет на пенсию, будет отнято около 160 тыс. руб. в год, при этом нынешним пенсионерам из этих денег обещают прибавку 12 тыс. руб. в год. Что это такое, как не разжигание социальной вражды, не натравливание сегодняшних пенсионеров на будущих за счет обещания этой ничтожной прибавки?





Нам говорят, что период повышения возраста очень растянут. Это – ложь. Переходный период для мужчин составит 5 лет, для женщин – восемь. Никакого переходного периода до 2034 года не будет.





Рабочих мест катастрофически не хватает для всех, и нет никаких признаков, что они будут активно создаваться. В этих условиях именно пожилые работники оказываются наиболее уязвимыми. В реальности, повышение пенсионного возраста – это хладнокровное лишение россиян всяких, даже мало-мальски, средств к существованию на старости лет и без пенсии, и без зарплаты. Ситуация в моногородах, где разорено предприятие, а также в вымирающих селах, такова, что речь идет об угрозе социального геноцида.





В сказке о Королевство кривых зеркал правитель-толстяк говорит бедняку: «Ты говоришь, что плохо живешь и исхудал от голода – посмотри в зеркало: да не тебе же пахать можно! И в руках у тебя не корка хлеба – а огромная булка. И ты еще недоволен жизнью?».





К сожалению, таким «королевством кривых зеркал» становится наша страна, в которой власти и телевизионный ящик говорят о «ужасном» прошлом, о «светлом» настоящем и «прекрасном» будущем, а жизнь трудовых масс и пенсионеров становится всё тяжелее при постоянном росте цен и тарифов.





Власть идёт против народа. Понимает ли она, что это значит для большинства россиян? Конечно. В 2011 году премьер Д.Медведев сказал: «Мы все понимаем, что в случае установления планки в 65 лет средний мужчина до пенсии не доживёт. А 14 июня этого года, в день открытия чемпионата мира по футболу (!) на обсуждении данного законопроекта он же откровенно заявил: «Законодательное регулирование пенсионной сферы будет приведено в соответствие с международным законодательством. Пора это сделать». Другими словами, власть строго выполняет инструкции и рекомендации МВФ, где, среди прочих, есть и указание о повышении пенсионного возраста населения страны.





С учетом изложенного фракция КПРФ в Мособлдуме предлагает не поддерживать указанный законопроект и голосовать против принятия проекта постановления, предложенного профильным Комитетом.





Затем состоялось голосование, на котором 29 депутатов «Единой России» проголосовали за повышение пенсионного возраста, 12 депутатов, включая фракцию КПРФ, проголосовали против. Депутаты партии «Единая Россия» опять остались глухи к чаяньям народа и поддержали закон о повышении пенсионного возраста, попирающие социальные права народа России. Ведь более 90% жителей страны не поддерживают эту, по меткому определению Г.А. Зюганова, «Людоедскую реформу». Коммунисты вместе с народом будут бороться против этих чудовищных планов олигархического правительства. Оно будет вынуждено услышать многомилионный голос народа, с его твёрдым – НЕТ! повышению пенсионного возраста.





На заседании Тамбовской областной думы, которое состоялось 29 июня, депутаты подавляющим большинством голосов поддержали предложенную правительством реформу, которая значительно увеличивает пенсионный возраст.





Проект подготовлен комитетом по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной думы и внесен на рассмотрение группой депутатов. В постановлении предлагается поддержать инициативу об увеличении пенсионного возраста:

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— Поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Направить настоящее постановление в комитет Государственной думы по труду, социальной политики и делам ветеранов.





15 июня председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о новой концепции пенсионной реформы. Возраст, после которого волгоградцы, как и все россияне, смогут выходить на заслуженный отдых, предлагается увеличить до 63 лет для женщин (плюс восемь к тому, что есть сейчас) и до 65 лет для мужчин (плюс пять лет). Если раньше в 55–60 лет можно было выбрать — продолжать работать или пытаться жить на скромную пенсию, то уже скоро такого





Волгоградцы на эту новость отреагировали категорически негативно. «Мы до пенсии не доживем», — заявили участники опроса

Депутаты Заксобрания Кировской области поддержали повышение пенсионного возраста

«За» проголосовал 31 человек, «против» — 14.

В четверг, 28 июня, депутаты Законодательного собрания Кировской области на пленарном заседании обсудили пенсионную реформу, предложенную федеральным правительством, которая подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Несмотря на возникшие споры и разногласия, большинство депутатов проголосовали в поддержку повышения пенсионного возраста: 31 — «за», 14 — «против», один воздержался. Голосование по альтернативному проекту — о том, чтобы не поддерживать реформу, — проводить не стали. Отметим, что все голоса «за» принадлежат членам фракции «Единая Россия».

Источник материала Референдум против повышения пенсионного возраста

Народный референдум против повышения пенсионного возраста, последние новости на сегодня в 2018 году. Центризбирком принял документы по референдуму о повышении пенсионного возраста

Ответ комиссия даст в течение десяти дней.

На проведении плебисцита настаивают коммунисты. Московское отделение КПРФ направило в ЦИК документы и указало вопрос, который следует вынести на голосование. Звучит он следующим образом:





«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»





Секретарь избирательной комиссии Майя Гришина подтвердила «Интерфаксу», что необходимые бумаги уже находятся в работе, а решение о референдуме примут на заседании ведомства. Его дата пока не объявлена.





Правительственный законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму в середине июня и спровоцировал протестные акции во всех регионах страны. Тем не менее, депутаты большинством голосов на минувшей неделе одобрили документ в первом чтении и взяли перерыв на два месяца для его доработки.





Владимир Путин заявил, что ему законопроект о повышении пенсионного возраста также не нравится. По его словам, соответствующее законодательство можно не менять еще десять лет, деньги на выплату пенсий есть.





Источник материала Референдум против повышения пенсионного возраста, последние новости на сегодня в 2018 году

Референдум против повышения пенсионного возраста, КПРФ

15 июня в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства КПРФ. Она была посвящена инициативе правительства по повышению пенсионного возраста. В пресс-конференции принял участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

В пресс-конференции также участвовали заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и В.И. Кашин, член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе О.Н. Смолин, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.





Со вступительным словом к журналистам обратился лидер КПРФ Г.А. Зюганов.





— Когда я услышал из уст Медведева, что вносится закон о пенсионной реформе, я вспомнил знаменитую русскую пословицу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», — сказал Геннадий Андреевич. — В свое время, при Борисе Годунове, было отменено право крестьян за неделю до и через неделю после Юрьева дня переходить от одного феодала к другому. Сейчас, по сути дела, рассматривают треть страны как крепостных, с которых можно брать деньги, почти по миллиону с каждого, чтобы залатать дыру в бюджете и в Пенсионном фонде.





«Процитирую выступление Путина на «прямой линии» 27 сентября 2005 года: «Хочу обратить внимание, что я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет». Насколько я знаю, в ходе президентской и думской выборных кампаний ни Путин, ни Медведев не обещали это делать», — подчеркнул лидер КПРФ.





«28 апреля 2007 года в Послании Президента было сказано: «У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего!» Ну, точнее не скажешь! Однако то, что предлагает правительство, это, на мой взгляд, людоедский закон, который дестабилизирует общество! Мы не только категорически против, но и обратимся ко всей стране с предложением провести общенациональный референдум. Потому что эта тема касается каждого человека», — отметил Г.А. Зюганов.





«Почему? – задал вопрос лидер КПРФ. — Прежде всего, потому, что страна не готова к принятию такого решения. Она не готова по экономическим параметрам. Для того, чтобы решать эти проблемы, надо иметь бюджет 25 триллионов, а не 15. Надо иметь реальные темпы роста экономики не ниже мировых, а это 3,5%. Надо не посылать свои деньги в чужие банки. Сейчас бюджет получил дополнительные доходы в 2 триллиона рублей. 64 миллиарда распределили, а остальные опять спрятали в чужой кубышке. Они работают на американских граждан, на их экономику и военно-промышленный комплекс».





«Мы считаем, — подчеркнул Геннадий Андреевич, — что страна не готова и потому, что является «чемпионом» в отрицательном смысле по средней продолжительности жизни. Например, тех, кто не доживает до 65 лет, в Швейцарии и Исландии 10%, в Швеции, Нидерландах и Норвегии 11%, на Украине 40%. А мы – «чемпионы», у нас 43%! При повышении пенсионного возраста ситуация резко ухудшится. Фактически две трети граждан не доживут до этого возраста, и даже «гробовых» при новом законе не получат».





«Это антиконституционное решение, оно резко ухудшает социальное самочувствие граждан, — отметил далее лидер КПРФ. — Считаем, что это недопустимо! Данное решение экономически не обосновано и не просчитано. В результате его реализации будет нарастать безработица. У нас, по сути дела, не останется бабушек, которые в состоянии сидеть с детьми. И это практически закупорит возможность найти работу для молодежи».

Выход на пенсию по новому закону, таблица





«В 2016 году, — напомнил Г.А. Зюганов, — Россию покинуло 20 тысяч молодых и талантливых людей, в прошлом году – 42 тысячи. Так мы последних профессионалов выдавим из страны!»





«У нас средняя пенсия меньше 14 тысяч рублей. И на этом фоне начинаются всякие манипуляции!» — с возмущением заметил лидер коммунистов.





«Мы считаем, — продолжил Геннадий Андреевич, — что, внося этот закон, партия власти обманывает граждан. При этом пытается прикрыться нынешней обстановкой, которая связана с чемпионатом мира и периодом летних отпусков. Хочу вам напомнить, что они так поступают не в первый раз. Господин Кудрин делал так в 2004 году, когда проводил монетизацию льгот. Так было и с куплей-продажей земли, и с разрушением Академии наук, у которой отобрали все ведущие институты и отдали их придуманному ФАНО. Так, отчасти, было и с введением ЕГЭ. Мы считаем, что это совершенно недопустимо!»





«Сегодня есть реальная возможность, чтобы все политические силы объединились и торпедировали принятие этого закона. Поэтому мы выходим с предложением о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года», — рассказал лидер КПРФ.





Источник материала Референдум против повышения пенсионного возраста, КПРФ





Будет ли референдум против повышения пенсионного возраста

ЦИК получил соответствующие документы, которые подали представители КПРФ. Что говорят о возможности такого референдума мировой опыт и юридические требования?





Центризбирком сообщил, что до конца недели решит, соответствует ли закону вопрос, который сформулировали в КПРФ для вынесения на референдум. Европейский опыт показывает, что даже в тех немногих странах, где тема пенсионного возраста доходила до плебисцита, решения, принятые на референдумах, в итоге не влияли на политику правительства в этом вопросе.





Борцы с пенсионной реформой имели успех лишь в Швейцарии. Там на референдуме отклонили предложение о повышении пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Но эту страну можно смело выносить за скобки: решать на уровне плебисцита чуть ли не любой вопрос — в политических традициях швейцарцев.





Против повышения пенсионного возраста пытались всенародно голосовать в Словении. Граждане идею более позднего выхода на заслуженный отдых, естественно, не поддержали, но правительство все равно повысило пенсионный возраст.





В Греции на референдум выносили целый пакет мер жесткой экономии. Греки не согласились, но на практике получили еще более жесткий сценарий. Во Франции, Италии, Дании, Германии народ никто не спрашивал. С протестами и местами даже с беспорядками возраст подняли решением правительств этих стран.





Для того чтобы провести референдум в России, его инициаторы должны организовать собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов страны (то есть минимум в 43 регионах). После и в случае успешной регистрации подгрупп проводится собрание их уполномоченных. Далее в течение 45 дней необходимо собрать не менее двух миллионов подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тысяч подписантов. После этого подписи должны проверить. Все это очень сложно, говорит заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции Вадим Виноградов:





Вадим Виноградов

заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции

«Есть инициативная группа с рядом подгрупп. Все это должно быть, должны соблюдаться все сроки, все процедуры, составление протоколов. То есть граждане не могут просто пойти куда-то и сдать эту подпись. К ним должна обратиться инициативная группа, каким-то образом донести до них информацию об этой инициативе, и, соответственно, они должны, если хотят, поставить свою подпись за выдвижение этого вопроса на референдум. То есть во многом организационная ответственность лежит на этой инициативной группе».





Инициаторами выступают коммунисты — представители системной оппозиции. Но до сбора подписей может и не дойти. В КПРФ хотят вынести на референдум следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»





По словам юристов, точная формулировка — это самое важное: завернуть идею любого плебисцита можно именно на этом этапе. Тем более что вопросы, связанные с бюджетом, выносить на референдум в России запрещено напрямую. Очевидно, что в случае с пенсионной реформой вопрос можно прочитать и так: «С какого возраста граждане России должны начать получать бюджетные деньги?»





Обоснования для отказа в случае необходимости найдутся легко, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:





«Юридические коллизии мы можем сразу оставить, потому что если будет желание что-то объяснить, обязательно найдут и обязательно объяснят. На то и юристы, чтобы найти обоснование любому решению. Я уверен, что компетенции юристов хватит для того, чтобы обосновать вынос или невынос на референдум, в зависимости от политической конъюнктуры. Поэтому ключевой вопрос — нужен ли референдум исполнительной власти. Я лично уверен, что никакого референдума не будет. Это не означает, что судьба уже решена, но я не вижу необходимости в референдуме».





Другими словами, президент, который пока высказался по поводу пенсионной реформы очень осторожно, в любой момент может смягчить формулировки или даже наложить вето на соответствующий законопроект — инструменты есть. Референдум же лишь подогреет тему, чего действующей власти точно не нужно.





Зато, возможно, открывшаяся дискуссия по этому вопросу наконец-то заставит правительство понятно объяснить гражданам, с какой целью оно хочет повысить пенсионный возраст, с помощью конкретных расчетов показать, какой будет пенсия россиян, если пойти на этот непопулярный шаг, и что будет с пенсией, если этого не делать. В конце концов, те же жители Швейцарии на очередном референдуме отказались от того, чтобы всей страной просто так получать от государства по 2,5 тысячи долларов ежемесячно. Швейцарцам рассказывают о проблеме со всех сторон.





Источник материала Будет ли референдум против повышения пенсионного возраста







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