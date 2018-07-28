Новая LADA granta



Новая LADA granta



Новая LADA granta

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В настоящее время «АвтоВАЗ» производит автомобили Lada на пяти платформах: B0 (Lada Largus, Lada Xray), Kalina/Granta, 4X4, Priora, отдельная платформа используется для производства Lada Vesta на заводе в Ижевске.





В 2022 году «АвтоВАЗ» планирует удвоить продажи автомобилей Lada до более чем 600 тыс. автомобилей по сравнению с 326,5 тыс. в 2017 году. При этом до 2026 года «АвтоВАЗ» готовит выход 12 новых моделей и намерен провести фейслифтинг 11 моделей. Основа этого стратегического плана — переход на единую глобальную платформу альянса Renault-Nissan.

Технические характеристики Lada GRANTA 2

С технической стороны каких-то серьезных изменений автомобиль не претерпел. В его основе лежит все та же платформа доставшая в наследство от калины, которая хоть уже и немного устарела, но все еще является актуальной, так как обладает рядом серьезных преимуществ. Это подтверждает и тот факт, что японская компания Datsun в качестве платформы для своих новых автомобилей выбрала именно эту платформу.

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Двигатели

В качестве силовых агрегатов для Гранты по прежнему доступно два бензиновых двигателя: 8-клапанный, мощностью 87 л.с. и 16-клапанный — 106 л.с. Оба мотора уже достаточно давно устанавливаются на автомобили Лада, поэтому, как говорится, «проверены временем». К ним действительно нет каких-то серьезных претензий, они достаточно тяговиты, экономичны и ходят больше 200 тысяч км без ремонта.





Будут ли на гранту устанавливать новый двигатель 1,8 литра пока что неизвестно, какой-либо официальной информации по этому поводу не было.

Трансмиссия

Для обновленной Гранты, как и прежде, предлагается два вида трансмиссии — механическая и роботизированная. Если вы любите резкое ускорение то безусловно вам нужно выбирать «механику», так как «робот» скорее подходит для комфортной и неторопливой езды по городу, в то время как в плане скорости переключения передач немного проигрывает. Тип КПП практически не влияет на расход топлива, обе версии в среднем потребляют 7 литров на 100 км, что достаточно скромно.

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Сколько стоит Лада Гранта в новом кузове?

Как и прежде, автомобиль предлагается в 3 основных комплектациях:

Стандарт

Норма

Люкс

Для комплектации «Норма» при этом можно добавить различные опции, вроде кондиционера, аудиосистемы и т.п. Более подробно узнать об оснащении вы можете здесь. Для версии «Стандарт» доступен исключительно 8-клапанный мотор и механическая коробка передач, в то время как для остальных можно выбрать как сам двигатель, так и тип КПП.





Стоимость станет известна ближе к началу продаж, однако ожидать повышения цен не стоит, в компании даже намерены сделать все для ее снижения.







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