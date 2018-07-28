Голливудские масштабы: Мошенники украли у Деми Мур 170 миллионов долларов





Мошенники похитили у голливудской звезды Деми Мур 170 миллионов долларов. Как стало известно, столь внушительную денежную сумму злоумышленники заполучили, спланировав преступление заранее. Они узнали некоторые банковские данные актрисы, после чего позвонили в финансовое учреждение и заказали новую кредитную карту, заявив, что старая утеряна. При этом они смогли организовать задуманное и заполучить дубликат платёжного средства, не вызвав подозрения. Сразу же после совершения преступления они начали тратить средства, посещая дорогие бутики. В итоге мошенники потратили весьма внушительную сумму.

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