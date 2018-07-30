Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма





На протяжении десяти лет актер состоял в браке с женщиной, не имеющей отношения к шоу-бизнесу и кино. У пары родилась дочь Анастасия. В начале лета Елена Сафонова скончалась. Причиной смерти 42-летней женщины стала пагубная привычка.

Больше восьми лет любимец женщин живет в счастливом браке с солисткой группы «Фабрика» Александре Савельевой. И если для 34-летней певицы этот брак стал первым, то за плечами 45-летнего актера есть десятилетний союз с женщиной по имени Елена. Именно в прошлых отношениях у Сафонова появилась дочь Анастасия, которая сейчас строит модельную карьеру за границей.

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А вот в браке с популярной певицей Сафонов пока так и не стал отцом. Александру часто спрашивают о том, когда же у них с мужем появится первенец.

«Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится», — не давно написала Савельева в микроблоге.

Что касается первого брака Сафонова, то этот союз распался именно по инициативе жены. Сухаревский признался в интервью Eg.ru, что он косвенно стал причиной расставания супругов: Елена и Кирилл часто ссорились, не понимали друг друга, им было очень тяжело вместе, поэтому разрыв был неизбежным.





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