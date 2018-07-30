Мадонна ради семьи отменила все концерты





6 августа американской певице исполнится 60 лет. Однако легендарная исполнительница по-прежнему завоевывает престижные музыкальные награды, а также занимает верхние строчки главных хит-парадов мира. Тем не менее, столь яркая карьера не помешала блондинке создать крепкую семью. Не секрет, что Мадонна является многодетной матерью. Ведь кроме 2-х кровных наследников звезда сцены воспитывает нескольких приемных малышей, которых певица взяла под свою опеку во время поездки в африканскую страну Малави. И в последнее время легендарная блондинка все чаще уделяет внимание детям, а не записи новых треков. Кроме того Мадонна владеет сетью спортивных клубов. Но, похоже, американка планирует уйти на заслуженную пенсию.

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