Хлоя Морец рассказала о жизни после расставания с Бруклином Бекхэмом





Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм расстались в марте этого года. О том, как она себя чувствует в статусе свободной девушки, Хлоя рассказала на шоу Энди Коэна “Смотри, что случилось в прямом эфире”. Ведущий задавал много личных вопросов, на которые актриса охотно и честно отвечала.

Закончив отношения с Бруклином, Хлоя не стала тут же искать нового бойфренда, а решила сосредоточится на работе. “Со мной все ОК. Я одна. Мне 21, я одна, и все хорошо”, – несколько раз повторила Хлое. Актриса также добавила, что наслаждается жизнью и получает удовольствие от каждой минуты. Видимо, это уточнение было сделано специально для тех журналистов, которые не упустили возможность посплетничать на тему уже закончившихся отношений Бруклина с моделью Playboy: юного фотографа часто видели с Лекси Вуд весной этого года.

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