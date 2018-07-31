День города Геленджика в 2018 году, программа мероприятий





День города Геленджика в 2018 году, программа мероприятий













В Геленджике перенесли празднования Дня города. 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура по погибшим в результате ДТП с автобусом в Темрюкском районе. В связи с этим администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик принято решение о переносе праздновании Дня города на 27 августа, сообщает Tver-Portal.ru. Ниже публикуется программа мероприятий, утвержденная ранее.

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10.30 Праздничные интерактивные программы, посвященные Дню города: «Андреевский парк», «Парк 70-лет Победы».





10.45 Открытие праздника на Центральной сцене. Концертная программа творческих коллективов. Центральная площадь

10.50«Салют городу «Белой Невесты!». Театрализованное представление. Центральная площадь, у скульптуры «Белая Невеста»





11.00«С днем рождения, Геленджик!» – выступления гидроциклов, флай-бордистов. Акватория Геленджикской бухты





11.00 «Лучшие песни Геленджика». Концертная программа. Площадь им. М.Ю. Лермонтова





11.00 «Тебя, мой город, славлю!». Конкурс поэтического мастерства«Свободный микрофон». Сквер Первомайский





11.00 Интерактивная молодежная площадка. Площадь им. Н.Ф. Погодина





11.00 Игровые интерактивные программы для детей. Детские площадки: «Лимпопо», «Веселый гном», «Изумрудный город».





11.00 Соревнования по фитнес-аэробике. спортивный зал, микрорайон Парус, 6/7





12.00 «Детство, лето, солнце!». Развлекательная программа для детей. ул. Грибоедова, 1, ЦРТДиЮ





14.00 Концертная программа с участием творческих коллективов города. Центральная площадь





16.00 «Поляна сказок». Выступление театра кукол Центра культуры и досуга «Творчество» (спектакли «Красная шапочка», «Айболит», «Козявочка»). Сквер «Город сказок»





17.00 Соревнования по воркауту и экстремальным видам спорта Воркаут – площадка, скейт-площадка, набережная, район ул. Красивой





18.00 Мероприятие, посвященное Дню российского кино. Площадь им. Н.Ф. Погодина





18.00 Чемпионат по футболу среди команд муниципального образования город-курорт Геленджик. Стадион с.Дивноморское





19.00 Торжественная церемония празднования Дня города. Вручение знаков «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Геленджик», медалей «За достойный вклад в развитие муниципального образования город-курорт Геленджик», «За активную жизненную позицию». Чествование лучших трудовых коллективов, жителей города-курорта, занесенных на Аллею трудовой славы муниципального образования город-курорт Геленджик. Центральная площадь





19.00 Концертная программа эстрадно-духового оркестра Дворца культуры, искусства и досуга. Лермонтовский бульвар





20.00 Праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов. Центральная площадь





22.00 Праздничный фейерверк в Геленджике. Центральная площадь









День города Геленджика в 2018 году, программа мероприятий 27 августа





9.00 «Летний вернисаж» – выставка-ярмарка изделий народных промыслов, произведений изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Набережная от музея до Лермонтовской площади, площадка в районе жилого комплекса «Сады морей», площадка в районе ул. Маячной

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10.00 Праздничная ярмарка. Платановая аллея





10.00 Концерт перуанской группы «Нативос» Ярмарочная площадь





11.00 «Волшебники детства» – концертная программа детских творческих коллективов города. Центральная площадь





16.00 «Сказочный калейдоскоп». Выступление театра кукол Центра культуры и досуга «Творчество» (спектакли «Красная шапочка», «Айболит», «Козявочка»). Ярмарочная площадь





17.00 «Праздник солнца». Концертная программа творческих коллективов города. Центральная площадь





17.00 Концерт творческих коллективов Дома культуры села Марьина роща. Площадь им. М.Ю. Лермонтова





19.00 «Геленджикский бал». Интерактивная танцевальная программа коллективов Дворца культуры, искусства и досуга. Центральная площадь





20.00 Всероссийская акция «Ночь кино». Открытый показ художественных фильмов. Площадь им. Н.Ф. Погодина; площадка перед ДК с. Дивноморское; площадка перед ДК с.Архипо-Осиповка; ДК с. Пшада









День города Геленджика в 2018 году, салют





Праздничный фейерверк в честь дня города Геленджика в 2018 году состоится 26 августа на Центральная площади Начало салюта в 22.00 по московскому времени.









День города Геленджик





В День города в Геленджике будут введены дополнительные рейсы общественного транспорта





1. «Центральная остановка ул.Кирова – с.Архипо-Осиповка (через х.Широкая щель, с.Возрождение, с.Михайловский Перевал, с.Пшада, с.Текос)», время отправления 23:00;





2. «Центральная остановка ул.Кирова – с.Кабардинка (через с.Марьина Роща)», время отправления 23:00;





3. «Центральная остановка ул.Кирова – с.Прасковеевка (через с.Дивноморское, х.Джанхот)», время отправления 23:00;





4. «Центральная остановка ул.Кирова – с.Адербиевка», время отправления 23:00;





5. «Центральная остановка ул.Кирова – х.Бетта», время отправления 23:00.





Кроме того, движение муниципальных городских маршрутов регулярного сообщения № 3 «Молодежная – Голубая бухта», № 5 «Толстый мыс – Тонкий мыс», № 18 «мкр. Парус – Рынок – мкр. Южный», № 21 «мкр.Южный – сан.Голубая Волна», № 22 «мкр. Северный –ул.Полевая» продлено до 00:30.





Источник: Официальный сайт администрации Геленджика.





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