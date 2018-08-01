“Наоми Кэмпбелл ждет ребенка”: что не так с этой новостью



“48-летняя Наоми Кэмпбелл ждет первенца от 35-летнего репера Скепта” – этот заголовок в том или ином виде облетел вчера все мировые СМИ. Новость спровоцировал УЗИ-снимок, который музыкант и по совместительству бойфренд супермодели выложил в Instagram. Преданные фанаты сложили как дважды два все факты и начали высчитывать предполагаемую дату появления малыша Кэмпбелл на свет.

Проблема в том, что отношения Наоми и Скепты пока все еще не более, чем слухи. Ни одна из сторон не подтвердила, что за общением стоят любовь и желание провести вместе всю оставшуюся жизнь.

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