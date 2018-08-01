Подруга-модель Гарри Стайлса ушла от него к Александру Скарсгарду





Бывший солист One Direction и актер Гарри Стайлс год назад закрутил роман с 28-летней французской моделью, представительницей бренда Victoria’s Secret Камилль Роу, но, как уверяет The Sun, их чувства остыли, и недавно они решили расстаться. Однако Камилль не долго пребывала в одиночестве: по данным того же издания, модель уже нашла утешение в объятиях другого знаменитого красавца – 41-летнего актера Александра Скарсгарда.

Камилль и Александр встречаются пока всего несколько недель. Они были с ним знакомы до этого, даже дружили, но только после ее расставания с Гарри они начали общаться чаще и ближе. Камилль и Александр были замечены на нескольких свиданиях. Например, недавно они посетили баскетбольный матч – Камилль сидела у Александра на коленях, и они много целовались, – сообщает источник The Sun.

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