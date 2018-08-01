«ДОМ-2» переедет на новое место





В скором времени вместо съемочной площадки появится автомобильная трасса. «ДОМ-2» перенесут на территорию, которая расположена рядом. Городские власти не намерены менять проект строительства, утвержденный несколько лет назад, ради телешоу.

Недавно стало известно о том, что площадку, где проходят съемки реалити-шоу «ДОМ-2», собираются снести. На ее месте появится новая трасса, а там, где раньше проходили жаркие споры об отношениях, на так называемом лобном месте, будет расположена автобусная остановка. Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин поспешил успокоить всех фанатов долгоиграющего шоу и заявил о том, что собственники земли смогут переустановить площадку в другом месте, а потому зрители не останутся без любимой программы.

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Сейчас молодые люди и девушки строят свою любовь на территории Новой Москвы. Совсем скоро там появится дорога Марьино-Саларьево. Как сообщает «Агентство городских новостей «Москва», строительство ориентировано на срок 2018-2021 года.

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