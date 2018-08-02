Ирина Шейк растрогала подписчиков снимком с живым утенком



Супермодель Ирина Шейк, часто выкладывающая в Сеть снимки из модных фотосессий и с красных ковровых дорожек, порадовала своих подписчиков трогательным кадром с утенком, которого бережно держит в руке.

32-летняя модель Ирина Шейк не раз признавалась, что любит побыть наедине с собой. Судя по всему, устав от городской суеты, возлюбленная 43-летнего актера Брэдли Купера отправилась на ферму, где и сделала снимок с маленьким утенком.

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