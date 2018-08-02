СМИ: Звезда «Дома-2» Олеся Лисовская ждет ребенка от бывшего священника Соломенцева





Звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Олеся Лисовская ждет ребенка от бывшего священника Вальтера Соломенцева. Такая информация появилась в СМИ. Будущий отец заявляет, что не верит человеку, который хотел быть проституткой. В Сети был обнародован фрагмент личной переписки Олеси Лисовской и Вальтера Соломенцева, в которой участница «Дома-2» сообщает несостоявшемуся избраннику о будущей беременности. В ответ бывший священник лишь посоветовал любовнице хорошо подумать о своих чувствах, девушка попросила избранника ее больше не беспокоить. Эта история началась весной 2017 года, когда Соломенцев появился на скандальном шоу. Он сообщил, что очень богат, работал священником, у него был брак и двое детей. Вскоре стало известно, что про материальное положение Соломенцев сильно преувеличил, однако это не помещало ему стать ловеласом проекта. У него было несколько бурных романов, в том числе и с Олесей Лисовской, ей он клялся в любви, однако уже через неделю изменил с другой, а затем и вовсе вернулся к бывшей жене.

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