Тарифы Мегафон с 1 августа 2018, официальный сайт





Изменения тарифов Мегафон с 01 08 2018









«Мегафон»: Тарифы переходи на ноль с 1 августа 2018. Изменения Тарифный план “Всё просто”





Мегафон, тарифы изменения с 01.08.2018. Тарифы переходи на Ноль с 1 августа

С 1 августа 2018 года вступают в силу ряд изменений на других тарифных планах, а именно:





на тарифном плане Переходи на НОЛЬ 03.17 стоимость первой минуты исходящих вызовов на номера «МегаФона» Домашнего региона, а также с 1441-й минуты в сутки составит 1,3 ? за минуту;





на тарифном плане Всё просто 03.17 стоимость исходящих вызовов на номера любых операторов Домашнего региона составит 1,8 ? за минуту;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено XS 2016 абонентская плата составит 250 ? в месяц;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено S 2016 пакет минут на номера «МегаФона» всей России и все номера Домашнего региона составит 500 минут в месяц, пакет SMS на все мобильные номера Домашнего региона будет составлять 100 сообщений в месяц, абонентская плата составит 450 ? в месяц.

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на тарифном плане МегаФон — Всё включено M 2015 пакет интернет-трафика увеличивается до 5 ГБ в месяц, абонентская плата составит 650 ? в месяц;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено M 2016 пакет интернет-трафика увеличивается до 6 ГБ в месяц, абонентская плата составит 770 ? в месяц;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено M 2014 пакет интернет-трафика увеличивается до 7 ГБ в месяц, абонентская плата составит 960 ? в месяц;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено L 2016 пакет интернет-трафика увеличивается до 10 ГБ в месяц, абонентская плата составит 1400 ? в месяц;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено L 2015 пакет интернет-трафика увеличивается до 10 ГБ в месяц, абонентская плата составит 1400 ? в месяц;





на тарифном плане МегаФон — Всё включено L 2014 пакет интернет-трафика увеличивается до 12 ГБ в месяц, абонентская плата составит 1600 ? в месяц;





тарифные планы МегаФон — Всё включено S 2013, МегаФон — Всё включено S 2015 будут переименованы в «МегаФон — Всё включено S 2016».





Изменения тарифов Мегафон с 01 08 2018

“Мегафон” – повышает тарифы на звонки. Сообщается, что платить больше придется уже с 1 августа нынешнего года. Изменения будут внесены более чем в 50 тарифных планов.





Насколько изменится тариф каждого конкретного пользователя, сотовый оператор должен уведомить звонком или смс-сообщением. Также обо всех изменениях в тарифах есть информация на сайте “Мегафона”. В частности, с 1 августа сего года меняются условия тарифного плана Переходи на НОЛЬ. Так, стоимость первой минуты исходящего звонка на номера домашнего региона, а также с 1441-й минуты в сутки составит 1,3 рубля за минуту. И это при том, что этот тариф пользовался у абонентов популярностью именно из-за возможности звонить бесплатно.

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