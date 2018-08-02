Какая сегодня Луна: растущая или убывающая, фазы луны





Какая сегодня Луна: растущая или убывающая, фазы луны.





Фаза Луны 16 сентября 2018 года или на интересующую Вас дату. Какая фаза Луны, лунный день, видимость, восход и закат Луны, Луна в знаке зодиака, растущая или убывающая Луна Вы можете посмотреть на этой странице. А также характеристика лунного дня, благоприятный период и рекомендации на 16 сентября 2018 года. Фазы Луны на весь месяц представлены в лунном календаре на Сентябрь 2018 года. А также лунный день 16.09.2018 или на любую другую дату.

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Какая сегодня Луна: растущая или убывающая, фазы луны. 26 лунный день.

16 сентября 2018 года в 12:00 – 26 лунный день. Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.





Посвятите себя посту, воздержанию. Освободитесь от ненужных контактов и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.





Какая сегодня Луна: растущая или убывающая, фазы луны. Убывающая Луна.

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Четвертая лунная фаза – последняя фаза лунного месяца. Период четвертой четверти, который завершается новолунием. Для данного периода свойственна неторопливость, мягкость, некая вялость. Это время довольно пассивно.





Силы и энергия в данное время стремительно идут на убыль. В следствии этого в четвертую лунную фазу рекомендовано оканчивать дела, а также управлять текущими. Свежие мысли и идеи следует отодвинуть на начало последующего лунного месяца. Оптимальное время для подведения итогов.





В четвертую лунную фазу общая активность уменьшается. В данный период целесообразно уменьшить физические и психические нагрузки. Рекомендовано сторониться конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Типично повышение вероятности ссор и расставаний.





Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Это состояние отражается и в сфере бизнеса. Поэтому в деловой сфере значительные встречи желательно приостановить до следующей фазы лунного месяца.





Какая сегодня Луна: растущая или убывающая, фазы луны. Влияние дня недели.

День недели – суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.





В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, – распутывать завязавшиеся узелки. Составленные в субботу сметы предстоящих затрат, а также бизнес-планы чаще всего оказываются удачными.

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Постарайтесь проводить деловые встречи именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

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