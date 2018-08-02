Сбербанк, рефинансирование ипотеки





Сбербанк, рефинансирование ипотеки. Процентная ставка















Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» на 1,4-1,65 п.п. Новые ставки составляют 9,5-10%.

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Снижение ставок составляет от 0,6 процентного пункта (п.п.) до 2 п.п., доля первоначального взноса сокращается на 5 п.п.





Новые ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт “приобретение готового жилья” теперь составляет 15%, сообщает Официальный сайт Сбербанка.

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