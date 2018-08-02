Закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018; изменения, когда введут новый закон, последние новости





Закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018; изменения, когда введут новый закон, последние новости.











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Закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. Купля-продажа земельного участка – как заключить договор и оформить сделку?

Понятие «садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества» вводится в ст. 50 ГК РФ «Коммерческие и некоммерческие организации». В пределах одного садоводства или огородничества создается только одно товарищество с целью управления имуществом общего пользования. Если до вступления Закона в силу товарищество сменит вид деятельности с прицелом на сбыт выращенной продукции, оно должно быть преобразовано в потребительский кооператив по Закону «О сельскохозяйственной кооперации». Также в случае нахождения садоводческих и огороднических товариществ в пределах населенного пункта и при наличии на всех участках жилых домов, они могут быть преобразованы товарищества собственников жилья (ст. 27 ФЗ-217). Ведение садоводства или огородничества может осуществляться и без создания товарищества, но в этом случае граждане самостоятельно взаимодействуют с органами власти и местного самоуправления и иными организациями (ст. 6 ФЗ-217).

Закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. Что будет с землей и домами?

В связи с организационными изменениями садоводческих и огороднических объединений было предусмотрено два вида земельных участков: садовый и огородный. На садовом земельном участке допускается выращивать сельскохозяйственные культуры и строить садовые и жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. На огородном участке можно только выращивать и строить хозпостройки. Садовый дом предназначен для сезонного проживания, может иметь удобства связанные с таким пребыванием, но не является объектом капитального строительства в отличие от жилого дома. Согласно ст. 23 закона о дачных садоводческих товариществах 2018 года, садовый дом может быть признан жилым домом, но для этого Правительство РФ еще должно утвердить соответствующую процедуру.





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К хозяйственным постройкам относятся:





сараи;





бани;





теплицы;





навесы;





погреба;





колодцы;





другие сооружения и постройки для удовлетворения бытовых и иных нужд.





Планировать и застраивать садовый участок необходимо в соответствии со СНиП 30-02-97, а к огороду такие требования не предъявляются. Все здания на садовых участках, зарегистрированные как «нежилые» до вступления изменений в силу, но не являющиеся хозпостройками и гаражами, признаются садовыми домами. Признание садовых домов жилыми не повлечет включение их площади в расчет учетной нормы для признания нуждающимися в жилье(ст. 54 ФЗ-217).

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Закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. За что надо будет платить?

И члены товариществ, и лица, имеющие право на вступление в них, обязаны платить взносы. Сумма взносов рассчитывается согласно уставу товарищества, приходно-расходной смете и финансово-экономическому обоснованию. Размер взноса может отличаться для разных членов товарищества в зависимости от того, в какой мере они используют общее имущество, а также от размеров принадлежащих им участков. Не являющиеся членами товариществ вносят плату за следующее:





приобретение, создание, содержание имущества общего пользования;





текущий и капитальный ремонт общих объектов капитального строительства;





услуги и работы товарищества по управлению общим имуществом.





Для членов товарищества установлена обязанность платить целевые и членские взносы, которые также могут быть израсходованы на строго определенные в ст. 14 ФЗ-217 закона о садоводческих товариществах цели. Для их сбора товарищество обязано открыть расчетный счет. В случае неуплаты в течение двух месяцев гражданам грозит исключение из товарищества, взыскание суммы неуплаченных взносов, а также штрафов и пеней через суд.





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Закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018; последние новости





В «Российской газете» от 27.07. 2018 г. извещалось о принятии Госдумой нового Закона о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Он должен вступить в силу с 1.01. 2019 г. Однако, при предварительном ознакомлении с новым документом возникло несколько существенных вопросов.





Новый закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. Вопрос 1.Предполагается внедрить территориальный принцип формирования товариществ. Это автоматически приведёт к их укрупнению. На одной территории под единым руководством могут быть размещены (+) (-) 1000 хозяйств. Такое количество приведёт к снижению качества их управления, вызванного объективными причинами. Возникнет проблема в получении кворума на Общих собраниях. Следовательно все его решения будут не легитимны.





Новый закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. Вопрос 2. Правление станет избираться на 5 лет, численность не менее 3 человек и не более 5 процентов от числа членов товарищества. На первый взгляд вроде бы меньше волокиты с его частым переизбранием. Однако, тоже здесь есть нюансы. Законодатель будто бы был озабочен сложностью обеспечения кворума заседания Правления. Но эти сложности усугубляются, если вычесть 5 процентов правленцев от 1000 членов товарищества. Не трудно подсчитать, что оно составит 50 человек. А вот это уже, как говорил великий юморист Аркадий Райкин, «рекбус, кроксворд». Кворум от такого количества собрать также не реально.

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Новый закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. Вопрос 3. По двум видам взносов: членским и целевым тоже не всё ясно. Почему деньги на другие цели (какие?) нельзя сразу включить в одну сумму и не путаться. Имеется вопрос и по «индивидуалам». Если они будут платить ежегодные взносы наравне с членами товарищества и иметь возможность участвовать в общих собраниях, то теряется смысл выхода их из состава товарищества. Эта «хитрая уловка полишинеля»





Новый закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 2018. Вопрос 4. То же самое относится и к делению общего имущества, расположенного на территории товарищества по пропорциональным долям владельцев земельных участков. Это надуманное положение никакого практического значения не имеет.





О преимуществах товарищества всем известно: совместное содержание общего имущества и управление хозяйством избранными лицами (нельзя сказать, доверенными) и т. п. Однако, недостатков однозначно прибавиться. Останутся злоупотребления, мягко выражаясь, «не целевое» использование общественных денежных средств со стороны отдельных членов правления и наёмных должностных лиц, особенно в крупных СНТ. Продолжатся нарушения и фальсификация работ и затрат, начиная с составления «Плана финансово — хозяйственной деятельности» на очередной год. Соответственно «Смета доходов и расходов» будет дублировать уже в денежной форме все эти «изъяны».





А дальше уже пойдут приписки и подтасовки при реальном выполнении работ «Плана» и «Сметы». Здесь есть резон мне возразить, мол надо выбирать достойных людей в органы управления и контроля. Однако, практика «многолика» и «многорука»…Она отражается в народной мудрости: «Чужая душа — потёмки», «в воде быть, да не намочиться…» В целом, публикация «выжимок» из принятого Закона, не произвели особого чувства удовлетворения, в смысле новизны и полезности его принципов и положений. Из своего 20-летнего опыта участия в садовом товариществе в разных качествах: члена товарищества, председателя ревизионной комиссии, индивидуального пользователя мне понятны его преимущества и недостатки. Но в новом Законе они, к сожалению, не устранены.





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