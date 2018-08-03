Андрей Малахов ушел с 1 канала, почему; последние новости о нем





Андрей Малахов ушел с 1 канала, почему; последние новости о нем. Кто новый ведущий программы Пусть говорят на Первом канале?













Телеведущий Андрей Малахов написал открытое письмо Константину Эрнсту и всем сотрудникам «Первого канала», в котором попрощался с коллегами, с которыми проработал долгих 25 лет.

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«Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности», – сказал «король рейтингов».





Дополнительным «ударом», признался ведущий, стал переезд программы «Пусть говорят» из «Останкино», где Малахов и его команда провели четверть века, в другую студию.





Поэтому согласился, когда ему позвонили с «России 1» и предложили стать продюсером собственной программы, чтобы «самому решать, что делать и какие темы освещать».





Кроме того, ведущий анонсировал название своей новой передачи: “Андрей Малахов. Прямой эфир”.



Андрей Малахов; последние новости о нем. Андрей Малахов станет ведущим «Новой волны 2018»

Страсти вокруг Андрея Малахова не утихают. Только отговорили на тему «Пусть говорят» и скандального перехода Андрея на канал «Россия», только порадовались, что Малахов и его супруга Наталья станут родителями. Как вдруг – новая история. Как нам рассказали организаторы конкурса, Андрей станет ведущим одного из концертов, который пройдет в рамках «Новой волны» .





Андрей Малахов ушел с 1 канала, почему; последние новости о нем. Стало известно, почему Малахов ушёл с Первого Канала: Шоумена не отпустили в декретный отпуск

Уход Андрей Малахова с “первой кнопки” стал главной новостью прошлой недели. Похоже, что и на этой неделе все будут обсуждать только Малахова. Ведь король телерейтингов пока так и не прокомментировал свой возможный трансфер на канал “Россия 1”.





Андрей Малахов ушел с 1 канала, почему; последние новости о нем. Андрей Малахов: «Да, мы с Наташей ждем первенца!»

45-летний телеведущий Андрей Малахов этой осенью впервые станет отцом. Все шесть лет его брака с издателем глянцевых журналов Натальей Шкулевой народ гадал: почему у пары нет детей. И вот свершилось. Впервые Андрей Малахов нарушил молчание и подтвердил слухи о пополнении в своем семействе.

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