Метро Окружная дата открытия, последние новости





Метро Окружная дата открытия, последние новости













Собянин открыл новую железнодорожную платформу Окружная

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«Мы к лету закончим одним этапом благоустройство, летом сделаем дополнительно выходы на станции «Верхние Лихоборы», и следующий этап — запуск транспортно-пересадочного узла», — сказал Марат Хуснуллин.





Новые станции метро салатовой ветки, когда откроют

Метростроители завершают работы на “Селигерской”. Станция временно станет конечной на салатовой ветке. Там почти все уже готово для обслуживания пассажиров.





Контрольные испытания станций “Окружная”, “Верхние Лихоборы” и “Селигерская” прошли 10 марта.





Благодаря вводу этих станций, на 20 минут сократиться время в пути для москвичей, проживающих в районах Бескудниковский и Дмитровский, а также в Западном и Восточном Дегунине. Кроме того, разгрузятся станции Серпуховско-Тимирязевской линии, а также Дмитровское шоссе.













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