Илья Пророк, что нельзя делать в этот день



Илья Пророк, что нельзя делать в этот день





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Илья Пророк, что нельзя делать в этот день

В Ильин день ни в коем случае нельзя прибираться в квартире, протирать зеркала или натирать до блеска кухонную утварь. Более того зеркала даже занавешивали тканью – а все для того, чтобы отпугнуть нечистую силу, которая в этот день покидала свои лесные убежища.

Илья Пророк, что нельзя делать в этот день

Еще один запрет, связанный с водой, также относится к повседневным делам. В Ильин день ни в коем случае не разрешается стирать. Ведь раньше стирали на речке или в ручье, и никто не хотел повидаться в этот день с русалкой или иной нечистью.





Ильин день, что еще нельзя делать в этот день





Рассказывают, что нечисть, пытаясь спастись от молний Ильи пророка, превращается в различных зверей , в том числе кошек и собак. Поэтому в Ильин день собак и кошек в дом не пускали, чтобы на дом не навести грозу и молнию.

Ильин день, история праздника

Ильин день – День памяти одного из величайших пророков Ветхого Завета. Пророк Илия один из самых известных людей в истории человечества, которого почитают не только в христианстве и иудаизме, но и в поздних протестантских сектах . Следы образа Святого присутствуют даже в языческих религиях. Несмотря на свою суровость пророк Илия высокопочитаем среди всех Святых. Он суров к грешникам и щедр к праведникам, охраняет исполнение человеческих и божьих законов.





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