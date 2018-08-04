Церковный календарь на август 2018 год, православные праздники и посты



Православный календарь на август 2018 года





Церковный календарь на август 2018 год, православные праздники и посты

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22 августа 2018 — Апостола Матфея





23 августа 2018 — Преподобного Саввы Сторожевского





26 августа 2018 — Святого Тихона Задонского. Икон «Семистрельная» и «Страстная»





28 августа 2018 — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ





29 августа 2018 — Нерукотворенного Образа Спасителя





29 августа 2018 — Хлебный Спас





31 августа 2018 — Иконы «Всецарица»

Церковные праздники в июле 2018 года

Церковный календарь с православными датами играет наиважнейшую роль для соблюдения постных дней. По своей сути каждый пост может быть как однодневным, так и многодневным. Невозможно заранее предугадать его точную дату и конец дальнейшего соблюдения. Именно поэтому могут быть различные отступления и даже некоторые ограничения, как перед необычностью датой, так и на самом процессе основного ритуала. Например, иногда в постные дни можно будет употреблять в пищу рыбные продукты, есть строгие даты, которые запрещают, есть всю тяжелую пищу. Именно подобные дни в церковном календаре за 2018 год могут быть обозначены определенным штрихом, но не все они постоянны.

Некоторые верующие порой максимально внимательно относятся к любому соблюдению православных ритуалов, но их можно определить только в церковном календаре за 2018 год. Именно поэтому количество праздников и святых дат начисляется по всем дням месяца. К тому же, некоторые праздники определяются только согласно природному явлению. Если даже дата была определена заранее, она также может не совпасть с религиозными понятиями. Но все же огромное количество информации в календаре оказывается правильным.

Успенский пост

14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа.





Дни Успенского поста уже считаются осенними, и, действительно – они открывают врата нового времени года, а завершают церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие.

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Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.





Православные торжества. Церковные праздники в августе 2018 года

В августе верующие отмечают ряд важных православных праздников – Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Также в этом месяце держат Успенский пост и вспоминают преподобного Серафима чудотворца, Илью пророка, князей стратотерпцeв Бориса и Глеба, апостола Матфея





Православные праздники и посты в 2018 году

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 8 апреля 2018 года





Двунадесятые непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово





19 января – Крещение Господне (Богоявление)





15 февраля – Сретение Господне





7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы





19 августа – Преображение Господне





28 августа – Успение Пресвятой Богородицы





21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы





27 сентября – Воздвижение Креста Господня





4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы





Двунадесятые переходящие праздники

1 апреля 2018 г. – Вход Господень в Иерусалим





17 мая 2018 г. – Вознесение Господне





27 мая 2018 г. – День Святой Троицы. Пятидесятница.





Великие праздники

14 января – Обрезание Господне





7 июля – Рождество Иоанна Предтечи





12 июля – Святых апостолов Петра и Павла





11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи





14 октября – Покров Пресвятой Богородицы



Церковные многодневные посты в 2018 году

19 февраля – 7 апреля 2018 г. – Великий пост





4 июня – 11 июля 2018 г. – Петров пост





14 – 27 августа 2018 г. – Успенский пост

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28 ноября 2018 года – 6 января 2019 года- Рождественский пост





Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок





18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)





11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи





27 сентября – Воздвижение Креста Господня





Сплошные седмицы

7 – 17 января – Святки





29 января – 3 февраля 2018 г. – Мытаря и фарисея





12 – 18 февраля 2018 г. – Сырная (Масленица)





8 – 14 апреля 2018 г.- Пасхальная (Светлая)





28 мая – 3 июня 2018 г. – Троицкая





Дни особого поминовения усопших

10 февраля 2018 г. – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)





3 марта 2018 г. – Суббота 2-й седмицы Великого поста





10 марта 2018 г. – Суббота 3-й седмицы Великого поста





17 марта 2018 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста





17 апреля 2018 г. – Радоница





9 мая – Поминовение усопших воинов





26 мая 2018 г. – Суббота Троицкая





3 ноября 2018 г. – Суббота Димитриевская





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