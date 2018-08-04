Церковный календарь на август 2018 год, православные праздники и посты
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  • Опубликовал: Потапов Александр


Православный календарь на август 2018 года




Церковный календарь на август 2018 год, православные праздники и посты


Праздники в июне 2018, официальные выходные, календарь: в июне в России продолжаются праздники



22 августа 2018 — Апостола Матфея




23 августа 2018 — Преподобного Саввы Сторожевского




26 августа 2018 — Святого Тихона Задонского. Икон «Семистрельная» и «Страстная»




28 августа 2018 — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ




29 августа 2018 — Нерукотворенного Образа Спасителя




29 августа 2018 — Хлебный Спас




31 августа 2018 — Иконы «Всецарица»


Церковные праздники в июле 2018 года


Церковный календарь с православными датами играет наиважнейшую роль для соблюдения постных дней. По своей сути каждый пост может быть как однодневным, так и многодневным. Невозможно заранее предугадать его точную дату и конец дальнейшего соблюдения. Именно поэтому могут быть различные отступления и даже некоторые ограничения, как перед необычностью датой, так и на самом процессе основного ритуала. Например, иногда в постные дни можно будет употреблять в пищу рыбные продукты, есть строгие даты, которые запрещают, есть всю тяжелую пищу. Именно подобные дни в церковном календаре за 2018 год могут быть обозначены определенным штрихом, но не все они постоянны.


Некоторые верующие порой максимально внимательно относятся к любому соблюдению православных ритуалов, но их можно определить только в церковном календаре за 2018 год. Именно поэтому количество праздников и святых дат начисляется по всем дням месяца. К тому же, некоторые праздники определяются только согласно природному явлению. Если даже дата была определена заранее, она также может не совпасть с религиозными понятиями. Но все же огромное количество информации в календаре оказывается правильным.


Успенский пост


14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа.




Дни Успенского поста уже считаются осенними, и, действительно – они открывают врата нового времени года, а завершают церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. 


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Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.




 


Православные торжества. Церковные праздники в августе 2018 года


В августе верующие отмечают ряд важных православных праздников – Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Также в этом месяце держат Успенский пост и вспоминают преподобного Серафима чудотворца, Илью пророка, князей стратотерпцeв Бориса и Глеба, апостола Матфея




 


Православные праздники и посты в 2018 году 


Светлое Христово Воскресение (Пасха) –  8 апреля 2018 года




 


Двунадесятые непереходящие праздники


7 января – Рождество Христово




19 января – Крещение Господне (Богоявление)




15 февраля – Сретение Господне




7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы




19 августа – Преображение Господне




28 августа – Успение Пресвятой Богородицы




21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы




27 сентября – Воздвижение Креста Господня




4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы




 


Двунадесятые переходящие праздники


1 апреля 2018 г. – Вход Господень  в Иерусалим




17 мая 2018 г. – Вознесение Господне




27 мая 2018 г. – День Святой Троицы. Пятидесятница.




 


Великие праздники


14 января – Обрезание Господне




7 июля – Рождество Иоанна Предтечи




12 июля – Святых апостолов Петра и Павла




11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи




14 октября – Покров Пресвятой Богородицы


 
Церковные многодневные посты в 2018 году


19 февраля – 7 апреля 2018 г. – Великий пост




4 июня – 11 июля 2018 г. – Петров пост




14 – 27 августа 2018 г. – Успенский пост


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28 ноября 2018 года – 6 января 2019 года- Рождественский пост




 


Церковные однодневные посты


среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок




18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)




11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи




27 сентября – Воздвижение Креста Господня




 


Сплошные седмицы


7 – 17 января – Святки




29 января – 3 февраля 2018 г. – Мытаря и фарисея




12 – 18 февраля 2018 г. – Сырная (Масленица)




8 – 14 апреля 2018 г.- Пасхальная (Светлая)




28 мая – 3 июня 2018 г. – Троицкая




 


Дни особого поминовения усопших


10 февраля 2018 г. – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)




3 марта 2018 г. – Суббота 2-й седмицы Великого поста




10 марта 2018 г.  – Суббота 3-й седмицы Великого поста




17 марта 2018 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста




17 апреля 2018 г. – Радоница




9 мая – Поминовение усопших воинов




26 мая 2018 г. – Суббота Троицкая




3 ноября 2018 г. – Суббота Димитриевская




 


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