Православный календарь на август 2018 года
Церковный календарь на август 2018 год, православные праздники и посты
Праздники в июне 2018, официальные выходные, календарь: в июне в России продолжаются праздники
22 августа 2018 — Апостола Матфея
23 августа 2018 — Преподобного Саввы Сторожевского
26 августа 2018 — Святого Тихона Задонского. Икон «Семистрельная» и «Страстная»
28 августа 2018 — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
29 августа 2018 — Нерукотворенного Образа Спасителя
29 августа 2018 — Хлебный Спас
31 августа 2018 — Иконы «Всецарица»
Церковные праздники в июле 2018 года
Церковный календарь с православными датами играет наиважнейшую роль для соблюдения постных дней. По своей сути каждый пост может быть как однодневным, так и многодневным. Невозможно заранее предугадать его точную дату и конец дальнейшего соблюдения. Именно поэтому могут быть различные отступления и даже некоторые ограничения, как перед необычностью датой, так и на самом процессе основного ритуала. Например, иногда в постные дни можно будет употреблять в пищу рыбные продукты, есть строгие даты, которые запрещают, есть всю тяжелую пищу. Именно подобные дни в церковном календаре за 2018 год могут быть обозначены определенным штрихом, но не все они постоянны.
Некоторые верующие порой максимально внимательно относятся к любому соблюдению православных ритуалов, но их можно определить только в церковном календаре за 2018 год. Именно поэтому количество праздников и святых дат начисляется по всем дням месяца. К тому же, некоторые праздники определяются только согласно природному явлению. Если даже дата была определена заранее, она также может не совпасть с религиозными понятиями. Но все же огромное количество информации в календаре оказывается правильным.
Успенский пост
14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа.
Дни Успенского поста уже считаются осенними, и, действительно – они открывают врата нового времени года, а завершают церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие.
Стало известно, кто родится у Тодоренко и Топалова
Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.
Православные торжества. Церковные праздники в августе 2018 года
В августе верующие отмечают ряд важных православных праздников – Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Также в этом месяце держат Успенский пост и вспоминают преподобного Серафима чудотворца, Илью пророка, князей стратотерпцeв Бориса и Глеба, апостола Матфея
Православные праздники и посты в 2018 году
Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 8 апреля 2018 года
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
1 апреля 2018 г. – Вход Господень в Иерусалим
17 мая 2018 г. – Вознесение Господне
27 мая 2018 г. – День Святой Троицы. Пятидесятница.
Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Церковные многодневные посты в 2018 году
19 февраля – 7 апреля 2018 г. – Великий пост
4 июня – 11 июля 2018 г. – Петров пост
14 – 27 августа 2018 г. – Успенский пост
СМИ: Роберт Паттинсон встречается со Сьюки Уотерхаус
28 ноября 2018 года – 6 января 2019 года- Рождественский пост
Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
7 – 17 января – Святки
29 января – 3 февраля 2018 г. – Мытаря и фарисея
12 – 18 февраля 2018 г. – Сырная (Масленица)
8 – 14 апреля 2018 г.- Пасхальная (Светлая)
28 мая – 3 июня 2018 г. – Троицкая
Дни особого поминовения усопших
10 февраля 2018 г. – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
3 марта 2018 г. – Суббота 2-й седмицы Великого поста
10 марта 2018 г. – Суббота 3-й седмицы Великого поста
17 марта 2018 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста
17 апреля 2018 г. – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
26 мая 2018 г. – Суббота Троицкая
3 ноября 2018 г. – Суббота Димитриевская
Загрузка...