Как работает метро в Москве во время Чемпионата мира по футболу



Как сегодня работает метро





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Как будет работать метро сегодня в москве

В дни проведения матчей на стадионе “Спартак” перед началом матча только на выход будут работать северный вестибюль станции “Спартак” и, при необходимости, южный вестибюль станции “Тушинская”. По окончании матчей эти вестибюли будут работать только на вход. В дни проведения Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия только на выход будут работать южный вестибюль станции “Университет” и вестибюль № 1 станции “Ломоносовский проспект” (к МГУ). Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль № 1 станции “Ломоносовский проспект” (во все дни) и северный вестибюль станции “Университет”, за исключением дней проведения матчей на стадионе “Лужники”.

Как будет работать общественный транспорт в Москве во время ЧМ-2018

Москва в ожидании главного спортивного события года. Многое сделано для того, чтобы пребывание футбольных болельщиков здесь было максимально комфортным. Это касается и общественного транспорта. Несколько маршрутов городского общественного транспорта изменят схему движения, а некоторые станции метро перейдут на другой режим работы во время чемпионата мира по футболу. Также будут курсировать специальные бесплатные автобусы. Бесплатные автобусы-шаттлы S В дни матчей болельщиков будут перевозить автобусы-шаттлы. На восемь маршрутов выйдут более 100 автобусов большого и особо большого класса со специальными стикерами и символикой турнира. Интервалы движения составят от двух до 10 минут в зависимости от направления. Большая спортивная арена в «Лужниках» Для проезда болельщиков к олимпийскому комплексу «Лужники» 14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11 и 15 июля организуется бесплатный маршрут автобуса S1 «Метро “Парк культуры”» — «Лужники» (без остановок). Время работы маршрута: 14 июня — с 14:00 до 00:00; 17 июня — с 15:00 до 00:00; 20 июня — с 12:00 до 21:00; 26 июня — с 14:00 до 23:00; 1 июля — с 14:00 до 23:00; 11 июля — с 17:00 до 03:00; 15 июля — с 14:00 до 00:00. Автобусы будут работать с перерывом на время футбольных матчей. Стадион «Спартак» С 14 июня до окончания чемпионата подвозить жителей и гостей столицы к стадиону «Спартак» начнут бесплатные автобусы S3 и S4. Они будут ходить 16 июня (с 13:00 до 03:00), 19 июня (с 15:00 до 00:00), 23 июня (с 12:00 до 21:00), 27 июня и 3 июля (с 18:00 до 03:00). Автобусы S3 будут следовать от станции метро «Аэропорт» до стадиона «Спартак» (с единственной остановкой у станции метро «Сокол»). А автобусы S4 доставят болельщиков до стадиона из аэропорта Шереметьево (без промежуточных остановок). Фестиваль болельщиков ФИФА С 14 июня до окончания чемпионата для проезда жителей и гостей столицы к площадке фестиваля болельщиков ФИФА организуются бесплатные маршруты S2 и S8. Автобусы S2 будут следовать от остановки «Улица Академика Зелинского» до остановки «Улица Косыгина». Время работы маршрута: 14 июня — с 14:00 до 00:00; 15 июня — с 11:00 до 00:00; 16 июня — с 09:00 до 03:00; с 17 по 24 июня — с 11:00 до 00:00; 25 и 26 июня — с 13:00 до 01:00; 27 июня — с 13:00 до 03:00; 28, 30 июня, 1 и 2 июля — с 13:00 до 01:00; 3 июля — с 13:00 до 03:00; 6 и 7 июля — с 13:00 до 01:00; 10 июля — с 17:00 до 01:00; 11 июля — с 17:00 до 03:00; 14 июля — с 13:00 до 21:00; 15 июля — с 14:00 до 00:00. Автобус S2 будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «Улица Академика Зелинского», «Институт академика Семенова», «4-й Воробьевский проезд», «Городской дворец творчества — станция метро “Воробьевы горы”», «Улица Косыгина — смотровая площадка» (фестиваль болельщиков ФИФА). Автобусы S8 будут ходить от станции метро «Киевская» до остановки «Улица Косыгина» (без остановок). Время работы маршрута: 14 июня — с 14:00 до 00:00; 15 июня — с 11:00 до 00:00; 16 июня — с 09:00 до 03:00; с 17 по 24 июня — с 11:00 до 00:00; 25 и 26 июня — с 13:00 до 01:00; 27 июня — с 13:00 до 03:00; 28, 30 июня, 1 и 2 июля — с 13:00 до 01:00; 3 июля — с 13:00 до 03:00; 11 июля — с 18:00 до 03:00; 15 июля — с 14:00 до 00:00. Из аэропортов Вводятся дополнительные автобусы, которые начнут курсировать от аэропортов до ближайших станций метро. S5 будет ходить от остановки «Аэропорт Шереметьево» до станции метро «Ховрино» 14 июня (с 14:00 до 00:00), 17 июня (с 15:00 до 00:00), 20 июня (с 12:00 до 21:00), 26 июня и 1 июля (с 14:00 до 23:00), 11 июля (с 18:00 до 03:00),15 июля (с 14:00 до 00:00). Автобусы S6 будут следовать от остановки «Аэропорт Внуково» до станции метро «Саларьево» (без остановок), а S7 — от остановки «Аэропорт Домодедово» до станции метро «Домодедовская» (без остановок). Время работы маршрутов S6 и S7: 14 июня — с 14:00 до 00:00; 16 июня — с 13:00 до 03:00; 17 и 19 июня — с 15:00 до 00:00; 20 и 23 июня — с 12:00 до 21:00; 26 июня — с 14:00 до 23:00; 27 июня — с 18:00 до 03:00; 1 июля — с 14:00 до 23:00; 3 и 11 июля — с 18:00 до 03:00; 15 июля — с 14:00 до 00:00. Автобусы будут работать с перерывом на время футбольных матчей. Информацию о расписании автобусов S можно будет уточнить на едином транспортном портале во время проведения чемпионата.

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