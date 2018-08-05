Бинго 75: тираж 6 проверить билет



Бинго 75: проверить билет, тираж 6





В начале второго летнего месяца можно стать обладателем 10 миллионов при затратах в 100 рублей. 1 июля 2018 года компания Столото проведет тираж № 6 лотереи Бинго 75. Тысячи игроков примут участие в борьте за крупные денежные призы. В каждом розыгрыше у вас есть 3 шанса на победу. Подробную информацию вы можете узнать в правилах лото.



Приятная новость от «Бинго-75». Начиная с 6-го тиража в лотерее появятся сразу четыре категории с фиксированными выигрышами. Приз 1-го тура «Углы» — 300 рублей, 2-го тура «Пересечение» — 1000 рублей, 3-го тура «Карточка-55» — 50 000 рублей, «Последний ход» — 100 рублей.



Бинго 75: тираж 6, проверить билет столото по номеру билет. Результаты тиража №6 от 1 июля 2018 года. Эфир (прямая трансляция в 16:00).

Повышение НДС до 20 процентов законопроект

Столото Бинго 75: невыпавшие числа лотереи тиража №6

Невыпавшие числа: 21, 30, 36





Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!





Выигрыши выплачиваются с 01.07.2018 до 11.01.2019





Бинго 75: тираж 6, видео смотреть













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