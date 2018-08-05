Золотая подкова 148 тираж проверить

Золотая подкова: результаты тиража № 148 от 01 июля 2018 года, проверить билет по номеру на официальном сайте Столото. Порядок выпадения чисел. Выигрыши. Что будет разыгрываться?
Собираетесь принять участие в предстоящем розыгрыше Золотой подковы (тираж № 148)? Предлагаем ознакомиться с разыгрываемыми призами в нашем анонсе. 1 июля 2018 года будут опубликованы: запись шоу «У нас выигрывают», таблица с результатами Столото. Проверить билеты 148 тиража «Золотая подкова» участники смогут после 11:00 (мск). С 16:00 станет доступна моментальная проверка по номеру лотерейного билета — узнайте результат через пару секунд после ввода данных в онлайн-форму на официальном сайте Столото ру..
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6
49
3
50 000 или Садовая мебель
7
14
10
50 000 или Садовая мебель
8
26
7
50 000 или Садовая мебель
9
84
26
50 000 или Садовая мебель
10
75
70
31 428
11
58
83
166
12
18
153
157
13
06
241
149
14
70
479
142
15
54
628
135
16
71
1169
129
17
79
1694
124
18
27
2334
120
19
83
3977
116
20
88
5492
113
21
34
8276
109
22
69
12 591
108
23
41
19 014
107
24
11
28 550
105
Золотая подкова: результаты тиража № 148, проверить билет. Какие бочонки остались в мешке?
Невыпавшие числа: 02, 57, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.07.2018 до 11.01.2019
Столото: официальный сайт, вход, личный кабинет, проверить билет лотереи тиража
Лотерея «Золотая подкова».
В каждом тираже разыгрываются многочисленные денежные призы, а также автомобили или дома. Кроме того, вы можете выиграть суперприз лотереи от 3 000 000 рублей!
Также любой участник может получить cуперприз. Для этого надо за первые пять ходов зачеркнуть 5 чисел в любой горизонтальной строке. Минимальный гарантированный размер суперприза «Золотой подковы» — 3 000 000 рублей. Но это не предел — по мере увеличения количества проведенных тиражей постепенно будет увеличиваться и размер суперприза.
Трансляция розыгрышей «Золотой подковы» проходит по воскресеньям на канале НТВ, в рамках шоу «Счастливое утро». Начало в 08:20.
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