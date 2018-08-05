Золотая подкова 148 тираж проверить





Золотая подкова: результаты тиража № 148 от 01 июля 2018 года, проверить билет по номеру на официальном сайте Столото. Порядок выпадения чисел. Выигрыши. Что будет разыгрываться?













Собираетесь принять участие в предстоящем розыгрыше Золотой подковы (тираж № 148)? Предлагаем ознакомиться с разыгрываемыми призами в нашем анонсе. 1 июля 2018 года будут опубликованы: запись шоу «У нас выигрывают», таблица с результатами Столото. Проверить билеты 148 тиража «Золотая подкова» участники смогут после 11:00 (мск). С 16:00 станет доступна моментальная проверка по номеру лотерейного билета — узнайте результат через пару секунд после ввода данных в онлайн-форму на официальном сайте Столото ру..

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6

49

3

50 000 или Садовая мебель

7

14

10

50 000 или Садовая мебель

8

26

7

50 000 или Садовая мебель

9

84

26

50 000 или Садовая мебель

10

75

70

31 428

11

58

83

166

12

18

153

157

13

06

241

149

14

70

479

142

15

54

628

135

16

71

1169

129

17

79

1694

124

18

27

2334

120

19

83

3977

116

20

88

5492

113

21

34

8276

109

22

69

12 591

108

23

41

19 014

107

24

11

28 550

105





Золотая подкова: результаты тиража № 148, проверить билет. Какие бочонки остались в мешке?





Невыпавшие числа: 02, 57, 76





Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!





Выигрыши выплачиваются с 01.07.2018 до 11.01.2019





Столото: официальный сайт, вход, личный кабинет, проверить билет лотереи тиража

Лотерея «Золотая подкова».





В каждом тираже разыгрываются многочисленные денежные призы, а также автомобили или дома. Кроме того, вы можете выиграть суперприз лотереи от 3 000 000 рублей!

Также любой участник может получить cуперприз. Для этого надо за первые пять ходов зачеркнуть 5 чисел в любой горизонтальной строке. Минимальный гарантированный размер суперприза «Золотой подковы» — 3 000 000 рублей. Но это не предел — по мере увеличения количества проведенных тиражей постепенно будет увеличиваться и размер суперприза.

Трансляция розыгрышей «Золотой подковы» проходит по воскресеньям на канале НТВ, в рамках шоу «Счастливое утро». Начало в 08:20.

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