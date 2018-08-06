Почему дорожает бензин в России в 2018 году, насколько вырастет в цене



Почему дорожает бензин в России в 2018 году отзывы





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Кроме того, цены на нефть сильно меняются на мировом рынке. Казалось бы, что это бессмысленно, ведь в нашей стране есть своя собственная нефть. Все дело в том, что, если на мировом рынке стоимость большая, нефтяникам намного выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать его дома.

При сочетании котировок нефти и курса доллара в данное время, отправка на экспорт одной тонны топлива дополнительно приносит семь тысяч рублей, по сравнению с реализацией на территории РФ.





Заманчивые перспективы экспорта приводят к нехватке топлива на нашем рынке. В данное время на Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой бирже продается в среднем пятнадцать тысяч тонн бензина в сутки. При этом, российским автомобильным заправкам на сутки нужно пятьдесят тысяч тонн.

Так, получается нехватка бензина, поэтому повышается цена. Тонна бензина в средней стоит пятьдесят пять тысяч рублей, а дизельное топливо около пятидесяти тысяч.

Последняя причина подорожания – поднятие акцизов. Осенью предыдущего года Государственная Дума Российской Федерации приняла решение о ежегодном повышении на протяжении трех лет на алкоголь, табак и топливо для автомобилей.

60% от стоимости бензина уходит на налоги. Поэтому повышение фискального бремени сильно влияет на цену бензина.





Почему дорожает бензин в России в 2018 году? Специалисты считают, что для снижения стоимости бензина нужно увеличить объем топлива, которое поставляется на российские рынки, и снизить акцизы. В ФАС с такой точкой зрения соглашаются и уже подготовили приказ об увеличении норм продаж на бирже бензина.





При этом аналитики не ждут, что ситуация выправится: напротив, вскоре россияне увидят на АЗС новые цены.





Повышение цен на бензин в 2018 году в России, последние новости

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О том, что цена на бензин скоро станет запредельной, предупредил Независимый топливный союз. Одна из причин этого – монополизации топливного рынка в стране. Дело в том, что власти договорились с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин. Это хорошо. Но исполнение соглашения может привести к тому, что независимые АЗС закроются. Кстати, в регионах это происходит уже сейчас.





По мнению Независимого топливного союза, исчезнуть могут 15 тыс. станций. В итоге рынок станет монополизированным. А отсутствие конкуренции всегда ведет к росту цен, что может произойти и с бензином.





По словам представителя зампреда правительства Дмитрия Козака, “правительство принимает системные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, включая сегмент независимых АЗС”. Рости цены на бензин стали в начале апреля. Тогда он стоил 38,65 руб. за литр. А сейчас в среднем 42,30 руб.





Причина этого – налоговый «маневр» правительства. В свое время правительство пересмотрело налоги таким образом, что продавать нефтепродукты за рубеж стало выгоднее, чем в России (экспортная пошлина сократилась). Плюс к этому каждые полгода поднимали акцизы на топливо.





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