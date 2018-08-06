Стас Пьеха нашел новую любовь



Артист встречается с 28-летним режиссером. Он познакомился с Елизаветой Клюзко очень давно, но роман между ними разгорелся недавно. Сестра Стаса Пьехи Эрика знает эту девушку и одобряет его выбор.

Внук певицы Эдиты Пьехи встречается с 28-летней киевлянкой Елизаветой Клюзко. Бурный роман закрутился во время съемок клипа «Листы календаря», который Пьеха презентовал 1 сентября 2017-го.

Эль Фаннинг встречается со звездой сериала "Рассказ служанки" Максом Мингеллой