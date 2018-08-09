Петросян и его молодая жена: развод со Степаненко, последние новости

В течение последних лет СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко, однако официального подтверждения этой информации не было. В 2015 году Петросян называл разговоры о разводе «идиотскими слухами», в 2018 году эти слухи возобновились и даже стало известно, что популярная пара делит совместно нажитое имущество.Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на новость о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко через суд делят имущество. Многие пишут, что разочаровались в любви, узнав о разводе пары, состоявшей в браке больше 30 лет и представлявшей творческий тандем.Пока одни обсуждают судебные тяжбы, которые затеяла Елена Степаненко своему супругу Евгению Петросяну, последнему приписывают отношения с 29-летней Татьяной Брухуновой.Татьяну Брухунову поклонники "Кривого зеркала" считают истинной причиной развода пары.Для многих поклонников Евгения Петросяна и Елены Степаненко развод юмористов не стал новостью. Как оказалось, они давно подозревали, что рядом с мэтром эстрады появилась новая дама - его директор 29-летняя Татьяна Брухунова.Татьяна - выпускница Московского университета искусства и культуры (МГУКИ), по образованию она арт-менеджер. Девушка приехала в столицу из Тулы, где училась в школе с биологическим уклоном. Еще до переезда в Москву Татьяна состояла в фан-клубе певца Авраама Руссо, вместе с другими поклонниками вела его фан-сайт.Потом Брухунова увлеклась юмористическим шоу «Кривое зеркало». На фанатских сайтах этого проекта можно встретить фотоотчеты Татьяны с концертов юмористов. Судя по всему, в это же время девушка стала поклонницей и самого Евгения Петросяна. По началу общение народного артиста РСФСР и Татьяны проходило через тогдашнюю помощницу Петросяна Ирину. Брухунова собирала вопросы от фанатов юмориста и просила помощницу Евгения Вагановича устроить ей встречу с кумиром. Видимо, на этих фан-встречах и состоялось личное знакомство Татьяны с Евгением Вагановичем.