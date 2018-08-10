Сын Михаила Хубутия: последние новости, что произошло

В Москве сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить подробности и все обстоятельства смерти Николоза Хубутии, сына председателя совета директоров оружейной компании «Кольчуга» Михаила Хубутии.Молодого мужчину обнаружила с огнестрельным ранением в голову домработница, пришедшая днем в квартиру дома на Малой Бронной. По некоторым данным, погибший молодой мужчина жаловался знакомым, что «сильно устал».Тело 26-летнего Хубутии с огнестрельным ранением головы обнаружила домработница, пришедшая в квартиру дома на Малой Бронной.Источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что квартира была заперта изнутри. Также сообщается, что молодой человек жаловался знакомым на усталость.В столичном главке Следственного комитета заявили о проведении проверки по факту смерти мужчины, не уточнив его имя и обстоятельств произошедшего.По данным СМИ, Хубутия покончил с собой, не оставив предсмертной записки, а его отец Михаил сейчас отдыхает во Франции.Николоз - старший сын Михаила Хубутии. Молодой человек учился в МГИМО, следует из биографии бизнесмена на его сайте.Хубутия-старший - председатель совета директоров компаний «Кольчуга», владеющей магазинами по продаже оружия, и «Торговый дом Шатер», которая управляет выставочным комплексом «Гостиный двор». В 33 года он был министром торговли Московской области. Является одним из соучредителей общероссийской организации «Союз грузин в России». Известно, что Хубутию называют «оружейным бароном» Москвы.Сын российского предпринимателя Михаила Хубутия Николоз свёл счёты с жизнью. Известно, что молодой человек скончался до приезда "Скорой помощи".