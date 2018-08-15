Шанель Иман родила первенца

10 августа известная модель Шанель Иман впервые стала мамой.



Это радостное событие новоиспеченная мама осветила только сейчас с помощью фото в инстаграме. Подписчики бывшей участницы шоу Victoria’s Secret смогли увидеть первые дни жизни маленькой девочки. На фото модель лежит на больничной койке вместе с отцом дочери футболистом Стерлингом Шепардом. «Каждая схватка стоило того! Приветствуем тебя, Кэли Клей!» — пишет модель.



В начале марта Иман и ее бойфренд сыграли свадьбу. Мероприятие прошло скромно: приглашены были лишь самые близкие, в том числе и коллега модели — Джордан Данн. «Ночь, полная слез счастья! Я так рада, что всю оставшуюся жизнь я проведу рядом с моей второй половиной, с моим лучшим другом! Ты мое все! С нетерпением жду того дня, когда стану твоей миссис, — написала в Instagram Шанель, выставив фотографию, где можно видеть место предложения. На фоне ночного города полного огней, они были окружены свечами. Шепард стал на одно колено, чтобы официально предложить своей девушке руку и сердце, а так же одеть на палец дорогое кольцо.

«Поймал и исполнил свою мечту… Очень рад, что проведу остаток жизни рядом с тобой,» — написал Стерлинг в своем профиле.

Напомним, что пара познакомилась в ноябре прошлого года, на вечеринке в честь дня рождения Виктора Круза. Можно сказать, что пару познакомил общий друг. Круз и Иман работали вместе над фотосессиями, а с Шепардом он был в одной команде по американскому футболу. “Когда я впервые его встретила, он был одет в костюм и выглядел очень достойно,» рассказала Иман изданию People во время работы над одной из фотосессий для коллекции New Era’s Official NFL Sideline в июле.

Роман завязался не сразу. “Я подошел к ней и предложил выпить и это было все,» сказал Шепард. Несмотря на то, что сразу ничего не задалось, они счастливы в отношениях и смотря по новостям, события происходят достаточно стремительно.

“Мы живем на фабрике чизкейков, реально,» говорит Иман. «Лосось для него, шпинатный соус и немного пасты для меня.» И конечно же, чизкейк на десерт. «Мы всегда изначально говорим, что обойдемся одним десертом, но потом заказываем два, потому что у нас разные вкусы в еде,» объяснила супермодель. » Ее глаза больше чем ее желудок,» говорит Шепард.

Американский футболист подвергает свою жизнь опасности на каждой игре. Не редко футболисты получают травмы на игровом поле. Супермодель молиться во время каждой его игры, ведь очень переживает за ее исход. Она всегда готова поддержать своего молодого человека. “Я знаю, что Стерлинг очень сильный и самоуверенный когда играет, но знаете, я заботливая девушка.» говорит бывшая участница показов Victoria’s Secret.