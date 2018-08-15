«Прекрасная няня» Заворотнюк поздравила Кудрявцеву с рождением дочки

Актриса опубликовала трогательный пост в своем микроблоге

Звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк одной из первых поздравила Леру Кудрявцеву с рождением второго ребенка. «Пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное уйдет на второй и третий план», — обратилась она к ведущей на личной странице «Инстаграма», пожелав малышке здоровья, а семье — благополучия.

Многочисленные пользователи соцсети присоединились к поздравлению в комментариях. Напомним, что радостную новость Лера сообщила в той же соцсети вчера, имя и лицо малышки родители пока держат в секрете.