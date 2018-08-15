Филипп Киркоров прогнал «озабоченную» фанатку со сцены

Но, наиболее внимательные зрители особо отметили, что на всех южных концертах Киркорова происходит практически одно и то же, а именно, на сцене появляются страстные девушки, которые домогаются певца, после чего исполнитель ласково прогоняет их в зал. Подобная ситуация происходила в Ессентуках, Анапе и сейчас в Новороссийске. Многие пришли к выводу, что это работают нанятые за деньги подставные артистки, которые изображают фанаток Киркорова.