Новости России и мира сегодня онлайн, читать бесплатно

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Новости России и мира сегодня онлайн.Telegraph назвала имена первых в мире биткойновых миллиардеров
Американские братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Об этом в воскресенье пишет британская газета The Sunday Telegraph.
Издание оценивает состояние братьев в 100 тыс. биткойнов. При курсе в $11,7 тыс. за один биткойн (на 3 декабря по данным криптовалютной площадки Coinmarketcap) это около $1,17 млрд.
По данным газеты, бизнесмены приобрели криптовалюту на $11 млн в 2013 году, когда один биткойн стоил всего $120 за штуку. При этом деньги на покупку они отсудили у основателя компании Марка Цукерберга, вместе с которым учились в Гарварде. Суд встал на сторону близнецов в деле об авторских правах на идею социальной сети.
Между тем бизнесмены, как указывает издание, решили не только покупать криптовалюту, но и открыть собственную онлайн-биржу и венчурный фонд. По информации газеты, на сегодняшний день братьям Уинклвосс принадлежит каждый сотый биткойн в мире.
Новости России и мира сегодня онлайн. Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Ученые нашли на поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС) живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле, и, скорее всего, не представляют опасности, рассказал в интервью ТАСС российский космонавт Антон Шкаплеров.
По словам Шкаплерова, во время выходов в космос с борта МКС по российской программе космонавты берут ватными тампонами мазки с внешней поверхности станции. В частности, они берутся в месте скопления отходов топлива, выбрасываемых при работе двигателей, или в местах, где поверхность станции более затемнена. Затем образцы доставляются на Землю.
Новости России и мира сегодня онлайн. Индекс Dow Jones впервые превысил уровень в 24 тыс. пунктов
Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones сразу после открытия торгов в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил показатель в 24 тыс. пунктов.
По данным на 10:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) индекс достиг отметки 24085,10, поднявшись с момента начала торгов на 144,42 пункта или на 0,6%.
Предыдущий исторический максимум - 23 тыс. пунктов - Dow Jones достиг 17 октября, а рубеж в 22 тыс. пунктов фондовый индекс преодолел 2 августа нынешнего года.
Новости России и мира сегодня онлайн. Сбербанк сообщил о сложностях с проведением операций по картам
Ряд клиентов Сбербанка могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
"По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - отметили в банке.
Ранее в четверг клиенты Сбербанка из разных городов России сообщали в социальных сетях, что столкнулись с проблемами при проведении платежей с помощью карт Сбербанка, а также о трудностях при снятии средств в банкоматах кредитной организации.
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