Новости России и мира сегодня онлайн, читать бесплатно

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Американские братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Об этом в воскресенье пишет британская газета The Sunday Telegraph.

Издание оценивает состояние братьев в 100 тыс. биткойнов. При курсе в $11,7 тыс. за один биткойн (на 3 декабря по данным криптовалютной площадки Coinmarketcap) это около $1,17 млрд.

По данным газеты, бизнесмены приобрели криптовалюту на $11 млн в 2013 году, когда один биткойн стоил всего $120 за штуку. При этом деньги на покупку они отсудили у основателя компании Марка Цукерберга, вместе с которым учились в Гарварде. Суд встал на сторону близнецов в деле об авторских правах на идею социальной сети.

Между тем бизнесмены, как указывает издание, решили не только покупать криптовалюту, но и открыть собственную онлайн-биржу и венчурный фонд. По информации газеты, на сегодняшний день братьям Уинклвосс принадлежит каждый сотый биткойн в мире.

Ученые нашли на поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС) живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле, и, скорее всего, не представляют опасности, рассказал в интервью ТАСС российский космонавт Антон Шкаплеров.

По словам Шкаплерова, во время выходов в космос с борта МКС по российской программе космонавты берут ватными тампонами мазки с внешней поверхности станции. В частности, они берутся в месте скопления отходов топлива, выбрасываемых при работе двигателей, или в местах, где поверхность станции более затемнена. Затем образцы доставляются на Землю.

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones сразу после открытия торгов в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил показатель в 24 тыс. пунктов.

По данным на 10:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) индекс достиг отметки 24085,10, поднявшись с момента начала торгов на 144,42 пункта или на 0,6%.

Предыдущий исторический максимум - 23 тыс. пунктов - Dow Jones достиг 17 октября, а рубеж в 22 тыс. пунктов фондовый индекс преодолел 2 августа нынешнего года.

Ряд клиентов Сбербанка могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - отметили в банке.

Ранее в четверг клиенты Сбербанка из разных городов России сообщали в социальных сетях, что столкнулись с проблемами при проведении платежей с помощью карт Сбербанка, а также о трудностях при снятии средств в банкоматах кредитной организации.

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