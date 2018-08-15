Ипотека в Москве в 2018 году: последние новости, изменения, свежая информация

Ипотека в Москве в 2018 году: последние новости, изменения, свежая информация









Треть покупателей квартир в Московском регионе могут лишиться доступной ипотеки в 2018 г., подсчитали эксперты компании «Метриум групп». Это произойдет из-за ужесточения правил кредитования для банков, которое готовит Центробанк (ЦБ).

Со следующего года ЦБ РФ планирует ужесточить требования к банкам, выдающим кредит с небольшим первоначальным взносом (ПВ). Для таких займов вводится повышенный коэффициент риска, что может сделать невыгодным кредитование клиентов, рассчитывающих на первоначальный взнос менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Опасения Центробанка связаны с резким ростом в 2018 г. числа выданных кредитов с маленьким первоначальным взносом. За 8 месяцев текущего года их доля в суммарной выдаче ипотеки выросла с 6,8 до 20,6%. По мнению экспертов Центробанка, такие ипотечные кредиты усиливают риски неплатежей.

Ипотека в Москве в 2018 году: последние новости, изменения, свежая информация

От сокращения ипотечных программ с низким первоначальным взносом пострадают прежде всего покупатели недорогих квартир в новой Москве и Подмосковье. «В отличие от старой Москвы, где спрос на новостройки в 2016–2018 гг. только возрастает, в других регионах покупательская активность на рынке жилья стагнирует. Низкие доходы и высокие расходы не позволяют населению накопить необходимые средства на первоначальный взнос. Цены на вторичку заметно снизились, а значит, деньги от продажи старой квартиры уже далеко не всегда могут стать серьезным подспорьем для получения доступного кредита на новостройку», – говорит Александр Зубец, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки».

Доля покупателей, берущих ипотеку с низким первоначальным взносом на покупку недорогих новостроек в Московском регионе, составляет от 20 до 50%, а средний размер первоначального взноса – 14% от стоимости квартиры, подсчитали эксперты «Метриум групп».

Огромным спросом также пользуются кредиты вообще без первоначального взноса. К примеру, в ЖК «Новый Зеленоград» доля таких заемщиков составляет 25% от всех выданных займов, а половина от всех поступающих в проект заявок приходится именно на программу с нулевым взносом.

Ипотека в Москве в 2018 году: последние новости, изменения, свежая информация

Коснутся нововведения ЦБ и более дорогих сегментов жилья. В высокобюджетных проектах доля заемщиков с низким первоначальным взносом может достигать 20–30% от всех сделок с «ипотечными» покупателями. К примеру, в жилом комплексе бизнес-класса ONLY она достигает 23%.«В бизнес-классе нередко встречаются клиенты, которые берут ипотеку с низким первоначальным взносом, – комментирует Роман Сычев, генеральный директор Tekta Group (девелопер ЖК «Маяковский»). – Как правило, это связано с их нежеланием осложнить ведение собственного бизнеса, изъяв из оборота значительные средства. В этом случае они получают кредит на максимальный срок, чтобы добиться комфортного ежемесячного платежа, а затем стараются его погасить в сжатые сроки. Тем не менее для данной покупательской аудитории повышение размеров первоначального взноса не станет проблемой».

Вместе с тем аналитики «Метриум групп» отмечают, что чаще всего покупатели жилья все же стараются сделать максимально возможный первый взнос, чтобы сэкономить на процентах. В среднем собственные средства клиентов в стоимости приобретаемой квартиры достигают 38%. При этом минимальный взнос, который чаще всего предлагают банки, составляет 15%.

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