Льготы хотят записать на чип - Известия (официальный сайт)

Льготы хотят записать на чип - Известия (официальный сайт)









Льготы хотят записать на чип - Известия (официальный сайт). «Финтех» при ЦБ работает над присвоением россиянам уникального идентификатора для получения скидок в аптеках и магазинах

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Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор, на который будет «зашита» дополнительная информация о льготах — например, член многодетной семьи, пенсионер. По ID в магазинах и аптеках они смогут получить скидки. Такой вопрос в настоящее время прорабатывает «Финтех» при Центробанке. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к Банку России, информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. В ЦБ также сказали, что такая возможность обсуждается. По словам экспертов, с точки зрения безопасности записать ID на банковскую карту — это самый оптимальный вариант.

Введение уникальных идентификаторов граждан для предоставления социальных гарантий — распространенная в мире практика. В США давно используются номера социального страхования (SSN, Social Security number), которые выдаются и взрослым, и детям. Ассоциация «Финтех», куда входят крупнейшие российские банки, решила перенять международный опыт.

По словам источника, близкого к ЦБ, вопрос, куда именно «зашить» ID (на банковскую или сим-карту), сейчас решается. Обе они оформляются по паспорту, и соответственно на них проще добавить информацию о льготах. В настоящее время вместо ID используются различные удостоверения. Например, у пожилых людей есть пенсионное удостоверение, которое подтверждает их статус.

После того как «Финтех» проработает инициативу, будут разработаны поправки в действующее законодательство, пояснил собеседник, близкий к ЦБ.

Руководитель проектов Бинбанка Вячеслав Карнаушевский отметил, что консолидация социальной информации, не содержащей финансовых рисков, в едином месте — правильная инициатива.

Руководитель направления аудита финансовых организаций Digital Security Андрей Гайко уверен, что логичнее записать ID на банковские карты. По мнению Андрея Гайко, в рамках реализации новации в России должен быть создан реестр ID.

Некоторые эксперты предположили, что не нужно вводить для россиян новые идентификаторы. По сути, сейчас функции ID уже выполняет СНИЛС, и его номер можно «зашить» в сим- или банковскую карту.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт, подконтрольной ЦБ, отметили, что всегда очень осторожно подходили к совмещению в одном электронном инструменте платежных функций и идентификатора личности федерального уровня.

Самый большой риск при реализации новации — кража личности. Так называют преступление, при котором незаконно используются персональные данные человека для получения материальной выгоды. Например, номера социального страхования в США являются одной из целей киберпреступников, а их сохранение — проблемой граждан, коммерческих компаний и государства.

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