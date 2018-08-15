Крымский мост через Керченский пролив: последние новости на сегодня

Строители Крымского моста установили все опоры для автомобильной части









Строители Крымского моста сообщили о завершении монтажа всех 288 опор автомобильной части сооружения, полотно для автодорожного транспорта создано почти полностью, сообщил информационный центр «Крымский мост».

«Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов. Это прежде всего опоры моста: автодорожные (288 штук) готовы полностью, под железную дорогу — на 50%», — приводит «РИА Новости» сообщение центра, который цитирует заявление начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Романа Новикова.

В морской акватории располагаются 85 из почти 300 опор, именно строительство этих опор было наиболее сложным. В их основание было погружено более 3 тыс. свай, располагающихся на глубине около 50 м, а на одном из участков — 88 м. По словам Новикова, мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%.

Строители сообщили о полной готовности стройки моста к работе в зимний период. Зимой будет продолжено сооружение пролетов и опор железнодорожной части моста, а также обустройство автодорожного полотна.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста нужно срочно остановить под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала порталу iz.ru призыв Киева остановить строительство Крымского моста, назвав его некорректным. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что призывы прекратить стройку моста объясняются завистью.

Крымский мост через Керченский пролив: последние новости на сегодня официального сайта. Археологи исследуют древнее поселение у будущего железнодорожного подхода к Крымскому мосту.

Официальный сайт Крымский мост информирует, что в окрестностях Керчи проходят масштабные исследования территории, на которой обнаружено 17 курганов и древнее поселение. В культурном слое поселения глубиной до двух метров найдены фрагменты зданий и сооружений: фундаменты, части стен домов и хозяйственных строений разных исторических эпох – с древнейших времен и до конца XIX века. Археологические раскопки предваряют строительство участка железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.

«Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Это «Комплекс поселений Биели», он давно известен в научных кругах. Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2018 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы получили возможность изучить поселение, где люди жили постоянно на протяжении нескольких веков. Об этом говорит большой пласт культурного слоя», - рассказал руководитель археологических работ кандидат исторических наук Юрий Белик.

Крымский мост через Керченский пролив: последние новости на сегодня официального сайта. Сотни находок уже переданы на обработку и детальное изучение.

Официальный сайт Крымский мост сообщает, что археологические исследования выполняются на территории площадью более 28 тысяч квадратных метров. К работам привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Сотни находок уже переданы на обработку и детальное изучение. Среди них –турецкие глиняные курительные трубки XVII-XVIII веков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, которая показывает широкие торговые связи поселения и его высокую популярность среди купцов, путешествующих по Крыму.

«На месте раскопок поселения мы столкнулись с необычайно развитой архитектурой. Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую. Под татарскими строениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой. В одном из обнаруженных хазарских зданий под мощным каменным завалом обнаружены три небольшие каменные колонны и фрагменты каменной плиты. Предстоит выяснить, что перед нами – жилая постройка или небольшой культовый комплекс», - рассказал археолог Евгений Лютов.

«В ходе археологических исследований обнаружены многочисленные каменные кладки, остатки погребений. Мы увидели фрагменты старых домов, очагов, вымосток, которые, видимо, восстанавливались, перестраивались. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох. Эти исследования позволят глубже изучить историю жизни людей на территории Восточного Крыма», - рассказал Юрий Белик.

Крымский мост через Керченский пролив: последние новости на сегодня официального сайта. В районе будущих автомобильных и железнодорожных подходов к мосту найдены десятки памятников истории.

Официальный сайт Крымский мост информирует, что в районе будущих автомобильных и железнодорожных подходов к мосту найдены десятки памятников истории. Археологические работы на этих территориях начались в 2015 году и продолжаются в настоящее время. Только после того, как ученые завершают работу на очередном участке, он передается строителям для производства строительно-монтажных работ. Общий объем археологических работ охватит более 600 тысяч квадратных метров территорий, отведенных под строительство подходов. Это крупнейшие научно-исследовательские археологические работы, которые когда-либо проводились в России.