«Вот это девушка!»: 17-летняя внучка Софии Ротару поразила своей красотой
  • Шоу-бизнес
  • Опубликовал: Оскаринова Анжела

«Вот это девушка!»: 17-летняя внучка Софии Ротару поразила своей красотой


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